Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 ноября 2025 года

Какой сегодня день? 21 ноября с любовью смотрят телевизор, посылают друг другу приветствия, удивляются сюрреализму Магритта и узнают больше о Вольтере.

Памятные даты и исторические события 21 ноября

Всемирный день телевидения — хороший повод вспомнить, как сильно эта «говорящая коробка» изменила нашу жизнь. Благодаря ей мы можем за чашкой чая увидеть, что происходит на другом конце планеты, посмотреть любимый сериал или всей семьей посмеяться над доброй комедией.

В этот праздник 21 ноября мы чествуем не просто технику, а людей, чей талант и труд оживляют голубые экраны: режиссеров, операторов, журналистов, ведущих и многих других мастеров своего дела. Интересно, что у телевидения есть и свои «тематические» дни — например, Международный день детского телевидения и радиовещания, который напоминает, что самые юные зрители ждут от нас добрых и умных программ. А в России создатели эфира отмечают свой профессиональный праздник 7 мая — в День радио.

Какие праздники отмечают 21 ноября еще? Сегодня в России отмечают День бухгалтера. Хотя он пока и не утвержден официально, его с радостью ждет огромное профессиональное сообщество. Согласитесь, что работа бухгалтера — это основа основ для любой компании. Ведь именно они следят за «финансовым здоровьем» организации, вовремя сдают отчетность и помогают разобраться в хитросплетениях налогового законодательства. Этот день — прекрасный повод поблагодарить специалистов, на чьих плечах лежит забота о порядке в самых важных документах.

Необычные праздники и интересные факты

После молниеносной Войны Судного дня в 1973 году американцы Брайан и Майкл Маккомак решили создать День приветствий. Разослав 21 ноября письма с добрыми посланиями по всему миру, они показали, что даже простое приветствие может стать жестом мира.

21 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот необычный праздник напоминает: искреннее «здравствуйте» работает как цепная реакция добра. В нашей вечной спешке и стрессе оно способно разорвать круг негативных мыслей, переключить внимание и подарить минутку тепла. Улыбнитесь в ответ на приветствие — и передайте этот душевный импульс следующему человеку. Этот маленький жест может стать лучом света, который остановит мрачные мысли и напомнит о простых радостях.

Какой сегодня день в России и мире? 21 ноября предлагаем провести в тишине. Точнее не мы предлагаем, а предложил шотландский музыкант Билл Драммонд. Он учредил День без музыки, чтобы заставить общество задуматься о том, как мы ее слушаем. Он считал, что из-за повсеместного и бездумного фонового звучания музыка обесценивается как искусство.

Дата 21 ноября была выбрана не случайно — это день перед праздником святой Цецилии, покровительницы церковной музыки. Такой своеобразный пост перед большим праздником. Как говорил сам Драммонд, этот день нужен, чтобы намеренно отказаться от музыки и подумать: чего мы на самом деле ждем от нее и какой хотим ее слышать.

Церковные и религиозные праздники сегодня

В 21-й ноябрьский день верующие люди почитают память архангела Михаила.

Именины и дни ангела сегодня

21 ноября именины отмечают Михаил, Гавриил и Павел. Дни ангела сегодня отмечают эти женщины: Марфа и Марта.

Этот день в истории: что произошло 21 ноября

Какой сегодня день? Ровно 148 лет назад изобретатель Томас Эдисон объявил о создании прибора, навсегда изменившего мир, — фонографа. Это было первое в истории устройство, способное записывать и воспроизводить человеческий голос, открывшее эру звукозаписи. Всего через три месяца изобретатель получил патент на свое творение.

Какие праздники отмечают 21 ноября Фото: Knorr + Hirth/Global Look Press

Фонограф произвел настоящую революцию — от него протянулась нить к граммофонам, патефонам, проигрывателям и современным аудиосистемам. Это изобретение положило начало всей современной звукозаписывающей технике, позволив человечеству впервые сохранить и передать будущим поколениям живой звук.

21 ноября 2019 года столичный транспорт совершил настоящий прорыв — были запущены первые два московских центральных диаметра. Это была не просто новая ветка, а принципиально новый подход к организации городского пространства. МЦД стали логичным продолжением метро и МЦК, создав единую транспортную сеть, которая связала Москву с ближайшими городами Подмосковья. Уже в 2023 году система расширилась до четырех диаметров. Они быстро стали полноценной частью городской жизни.

Кто умер и родился 21 ноября

Вольтер — под этим именем вошел в историю Франсуа-Мари Аруэ, родившийся в Париже 21 ноября 1694 года. Великий просветитель, которого называли «королем общественного мнения». Он всю жизнь остроумно и смело боролся с несправедливостью. В своих произведениях Вольтер обличал религиозный фанатизм, бессмысленные войны и преследование инакомыслящих, став голосом разума и защитником социальных свобод для всей Европы.

Гетти Грин — легенда Уолл-стрит — родилась 21 ноября 1834 года. С 6 лет читала биржевые сводки, стала самой богатой женщиной мира в 1916 году (ее состояние оценивалось в $100–200 млн). Прославилась гениальными инвестициями в железные дороги и патологической скупостью: носила одно платье до дыр, экономила на еде и лечении. Заработала прозвище «Ведьма с Уолл-стрит», вызывая одновременно восхищение и неприязнь.

Кто родился 21 ноября

В этот день в 1898 году появился на свет бельгийский художник Рене Магритт. Он стал мастером сюрреалистической загадки. Его картины — это интеллектуальные головоломки, заставляющие усомниться в привычной реальности. Художник виртуозно играл с восприятием, исследуя таинственную связь между предметом и его изображением, словом и образом. Каждое его полотно — это философский вопрос, воплощенный в точных и ясных, но оттого еще более тревожных визуальных образах.

В этот же день в 1728 году умер Федор Апраксин — выдающийся сподвижник Петра Великого, стоявший у истоков создания русского военного флота, первый президент Адмиралтейств-коллегии. Генерал-адмирал, под чьим командованием российский флот одержал победу при Гангуте в ходе Северной войны. Именно Апраксин защитил молодой Санкт-Петербург от шведского нашествия, не позволив противнику уничтожить город. Его стратегический талант проявился как в морских сражениях, так и в сухопутных операциях.

21 ноября 1844 года ушел из жизни Иван Крылов — создатель бессмертных басен, которые вот уже третье столетие остаются частью нашей культуры. Его «Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица» и «Лебедь, Рак и Щука» знакомы каждому со школьной скамьи. 236 басен Крылова — это не просто поэтические упражнения, а тонкая сатира, которая и сегодня заставляет задуматься о вечных истинах, скрытых за образами животных.

Историческая гравюра XIX века, портрет Ивана Андреевича Крылова Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

В этот день 1874 года от малярийной лихорадки скончался Мариа Фортуни — испанский художник, сумевший преодолеть бедность и стать одним из ведущих мастеров романтического ориентализма. Родившийся в каталонском Реусе, он прославился своими работами, наполненными экзотикой и ярким восточным колоритом.