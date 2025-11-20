Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 ноября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 ноября 2025 года

Какой сегодня день? 20 ноября изучают биографию русского скульптора Петра Клодта, вспоминают, как проходил Нюрнбергский процесс, катаются на трамваях и бросают курить. Еще сегодня можно принять абсурдность жизни и вдохновиться историей Фернана Магеллана.

Памятные даты и исторические события 20 ноября

Рассказываем, что отмечают сегодня в мире. 20-й день ноября является Всемирным днем ребенка. Эта памятная дата подчеркивает, насколько важно детство, насколько сильно дети нуждаются в заботе и поддержке взрослых. 20 ноября служит важным напоминанием о том, что благополучие детей — это не просто пожелание, а юридическая норма, закрепленная в международных документах.

В 2025 году Россия присоединится к мировому сообществу в проведении различных мероприятий — от уличных флешмобов до серьезных конференций, где специалисты обсуждают актуальные вопросы детского развития. Благотворительные организации в этот день традиционно проводят сборы средств, а правозащитники получают заслуженные награды.

Еще один крайне важный праздник отмечается в мире сегодня — День отказа от курения. Он создан специально для тех, кто хочет расстаться с пагубной привычкой, но ждет подходящего момента или поддержки. Многие курильщики признаются, что им не хватает именно такого повода, чтобы сделать решительный шаг к здоровой жизни.

Статистика действительно пугает: ежегодно из-за табака умирает около шести миллионов человек, причем 12% из них — некурящие, ставшие жертвами вторичного дыма. Особенно тревожно, что 70% смертей от ишемической болезни сердца и инсульта связаны с курением и употреблением алкоголя.

Самые сложные — первые три дня без сигареты, но именно с них начинается путь к свободе. Возможно, стоит использовать этот день как шанс обратиться к психологу, начать заниматься спортом или присоединиться к акциям за здоровый образ жизни. Ваше решение отказаться от курения может стать самым важным подарком самому себе!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Сегодня обязательно найдите время, чтобы покататься на трамвае. Потому что 20 ноября отмечается День трамвайных поездок, это прекрасный повод вспомнить об одном из самых романтичных видов транспорта.

Появившись в Берлине в 1881 году, трамвай быстро завоевал сердца жителей разных стран. Первые модели без дверей позволяли смельчакам запрыгнуть на ходу и прокатиться на подножке. А отчаянные пассажиры, особенно дети, иногда катались, уцепившись за шланг пневматического тормоза, экономя на билете, но рискуя жизнью.

Организуйте себе поездку в дребезжащем вагончике, чтобы поностальгировать по прошлому. А еще в трамвае можно почувствовать атмосферу произведений Михаила Булгакова и Михаила Зощенко. Ну как, убедили?

Еще один необычный праздник сегодня — День абсурда. 20 ноября призывает нас признать и принять всю нелепость и парадоксальность бытия. Давайте расслабимся, позволим себе необычные безобидные поступки и насладимся теми странностями, которые наполняют нашу жизнь, делая ее ярче и интереснее.

История возникновения этого праздника неизвестна, но многие связывают его появление с творческими людьми — писателями и драматургами, которые через гротеск и абсурд в своих произведениях привлекали внимание к причудливым законам жизни. А как вы относитесь к абсурду?

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? В календаре у православных 20-й день ноября отмечен красным. Это Федотов день. Сегодня вспоминают святого мученика Феодота, чей духовный подвиг вдохновлял многих верующих.

Какие праздники отмечают 20 ноября Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Именины и дни ангела сегодня

Пора поздравить целый полк именинников (но всех назвать физически не сможем!). Свой день ангела сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Никон, Афанасий, Павел, Валерий, Вениамин, Григорий, Дорофей, Евгений, Сергей, Федот и Федор. Среди прекрасных обладательниц имен, включенных в святцы, сегодня чествуем Елизавету.

Этот день в истории: что произошло 20 ноября

46 лет назад медицина совершила настоящий прорыв — впервые человеку перелили искусственную кровь. Эта революционная разработка объединила ученых из США, Японии, Швеции, Германии и России, создавших кровезаменители на основе гемоглобина, альбумина и перфторана.

Особого внимания заслуживает перфторан — удивительное вещество бело-голубого оттенка, способное переносить кислород. За свой необычный цвет он получил поэтичное название «голубая кровь». Этот научный прорыв открыл новые горизонты в экстренной медицине, позволив спасать жизни там, где донорская кровь недоступна.

Какой сегодня день? Ровно 80 лет назад стартовал Нюрнбергский процесс. Он стал историческим судом над нацистскими преступниками, длившимся почти 12 месяцев в стенах Международного трибунала. После войны, в ходе Лондонской конференции, были утверждены принципы суда и обнародован список 24 главных нацистских преступников — идеологов, политиков и военных.

Главным итогом процесса стало признание фашизма тягчайшим международным преступлением. Нюрнбергский трибунал стал не просто судом над преступниками, а ключевым этапом в уничтожении нацистской идеологии, заложившим основы современного международного права.

Что случилось 20 ноября Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Кто умер и родился 20 ноября

В этот день в 1480 году родился Фернан Магеллан — португальский мореплаватель, чье имя навсегда вписано в историю великих географических открытий. Выходец из небогатой дворянской семьи, он с юных лет был связан с морем: служил пажом при королевском дворе, где изучал навигацию и космографию, а затем восемь лет провел в плаваниях в составе португальского флота.

Главным делом его жизни стала организация первой кругосветной экспедиции, которая стартовала в 1519 году. Это путешествие подтвердило шарообразность Земли и позволило открыть пролив, позже названный именем мореплавателя. Однако сам Магеллан не вернулся на родину — он погиб в стычке с аборигенами на Филиппинских островах.

20 ноября 1889 года родился Эдвин Хаббл, который кардинально изменил наше представление о Вселенной. Американский астроном не только доказал существование других галактик, кроме Млечного Пути, но и заложил основы современной космологии. Его работы в обсерватории Маунт-Вилсон стали революцией в астрономии. Открытия Хаббла до сих пор составляют фундамент нашего понимания структуры и эволюции космоса.

Скульптура ансамбля «Укрощение коня человеком», созданного скульптором П. К. Клодтом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 ноября 1867 года оборвалась жизнь Петра Карловича Клодта — выдающегося русского скульптора, чьи работы стали неотъемлемой частью архитектурного облика Петербурга. Мастер анималистической пластики немецкого происхождения оставил нам бессмертное наследие: кони Аничкова моста, памятник Крылову в Летнем саду и конная статуя Николая I на Исаакиевской площади.

Скоропостижная смерть настигла его в финском имении Халала, но последним пристанищем мастера стало Смоленское кладбище в Петербурге. Позже прах великого ваятеля обрел вечный покой в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры, где покоятся лучшие представители русской культуры.

В этот день в 1957 году не стало Мстислава Добужинского — выдающегося русского и литовского живописца. Он был мастером городского пейзажа, ярким представителем объединения «Мир искусства». Добужинский также являлся тонким художественным критиком и мемуаристом — таково многогранное дарование этого художника.

После года изучения юриспруденции в Петербургском университете он попытался поступить в Академию художеств. Несмотря на первоначальную неудачу, Добужинский продолжил художественное образование в частных студиях, а после завершения университетского курса отправился в Европу, где работал в знаменитых мюнхенских мастерских.