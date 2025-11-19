День артиллерии 19 ноября: в честь каких событий установлен?

День артиллерии — у этого праздника особая, «огневая» родословная. Он родился не в мирные дни, а в грохоте Великой Отечественной, осенью 1944-го, когда до Победы оставались еще долгие месяцы. И дата для него выбрана не случайно. 19 ноября навсегда стало символом несокрушимой мощи.

Именно в этот день в 1942 году под Сталинградом «заговорили» тысячи орудий, возвестив о начале операции «Уран». Этот сокрушительный удар стал не просто переломом в битве, а повернул ход всей Второй мировой войны. И главный голос в этой симфонии победы принадлежал артиллерии. NEWS.ru рассказывает историю Дня ракетных войск и артиллерии в России.

Контрнаступление под Сталинградом: как артиллерия решила исход битвы

В 1940 году Иосиф Сталин дал артиллерии выразительное определение — «бог войны». Эта характеристика получила блестящее подтверждение в ходе Сталинградской битвы. Многотысячные орудийные залпы, гремевшие в течение 80 минут в начале контрнаступления «Уран», буквально сокрушили вражескую оборону. Огневой шквал предопределил итоги грандиозной битвы, на практике доказав, что исход войны действительно решают тяжелые орудия.

Батареи Юго-Западного и Донского фронтов обрушили на врага шквал огня, нанеся ему сильный урон. Этот удар положил начало 76-дневному контрнаступлению, завершившемуся триумфом — полным сокрушением немцев.

Подвиги артиллеристов в Великой Отечественной войне были отмечены признанием: свыше 1800 из них стали Героями Советского Союза, а более полутора миллионов были удостоены орденов и медалей. В знак уважения к их вкладу, именно в честь прорыва под Сталинградом и был учрежден День артиллерии.

День ракетных войск и артиллерии 19 ноября: история и современность Фото: Эммануил Евзерихин/РИА Новости

Следующая веха в истории праздника связана с 1961 годом, когда произошло организационное преобразование: артиллерийские части объединились с ракетными подразделениями, образовав принципиально новый род войск. Это отразилось и на названии торжественной даты, которая стала Днем ракетных войск и артиллерии. Примечательно, что с 1988 года праздник утратил свою первоначальную календарную привязку и на протяжении 18 лет отмечался в третье воскресенье ноября. Возврат к историческому числу — 19 ноября — произошел 19 лет назад, в 2006 году, что позволило вновь связать профессиональный праздник с Днем военного артиллериста.

Современные ракетные войска и артиллерия России

Современные ракетные войска и артиллерия — это стальной кулак российской армии, ее главный козырь в любой военной конфронтации. Они остаются незаменимым инструментом огневого воздействия, способным применять как обычные, так и ядерные боеприпасы. В их арсенале — грозные ракетные бригады, неустанные реактивные системы, меткие артиллерийские дивизионы и зоркие разведывательные подразделения. Эти мобильные и высокоэффективные формирования стали становым хребтом не только сухопутных сил, но и пронизывают всю структуру армии и силовых ведомств, гарантируя нерушимость национальной безопасности.

Сейчас артиллерийские и ракетные подразделения играют в театре военных действий многофункциональные роли и выполняют самые разнообразные задачи. Центральными целями их применения остаются достижение и сохранение огневого доминирования. Эти войска могут дезорганизовать вражеский аппарат управления, уничтожить фортификационные сооружения (инженерные постройки и конструкции, предназначенные для защиты войск и объектов от воздействия средств поражения), а также оперативно прикрывать уязвимые места дислокации отечественных войск. В их функции также входят противодействие десантным операциям, инженерное минирование территорий на расстоянии, а также выполнение специализированных миссий — от организации освещения и применения дымовых завес до информационно-пропагандистской работы.

Когда День артиллериста в 2025 году Фото: МО РФ

Как отмечают профессиональный праздник артиллеристы?

Одной из самых трогательных и символичных традиций Дня артиллерии стало возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В этот день здесь можно увидеть седых ветеранов, высшее военное руководство, юных кадетов, отдающих долг памяти павшим героям. А кульминацией торжеств, безусловно, становятся масштабные парады и смотры, которые завершаются артиллерийским фейерверком.

Поздравления в стихах и прозе

NEWS.ru подготовил несколько оригинальных поздравлений с Днем артиллериста. Можете выбрать любое понравившееся вам.

Проза

Поздравляю с Днем артиллериста — праздником войск, которые не зря называют «богом войны»! Желаю, чтобы ваша служба была образцом чести, доблести и мастерства. Пусть стальные нервы и ясный ум всегда помогают принимать верные решения. Здоровья, сил и уважения товарищей!

Артиллерист — это всегда квинтэссенция силы, точности и спокойствия перед бурей. Желаю, чтобы эти качества помогали вам и в бою, и в мирной жизни. Пусть ваш задел прочности будет вечным, а жизненные цели — всегда поражены с первого выстрела! С Днем артиллериста в 2025 году!

С Днем артиллериста! Желаем, чтобы сила и мощь вашего оружия уступали лишь силе вашего духа и твердости характера. Пусть каждое учение проходит успешно, а в жизни всегда царят порядок и уверенность в завтрашнем дне.

С Днем артиллериста! Пусть твоя жизнь будет такой же точной, как выверенный выстрел, такой же мощной, как залп «катюши», и такой же яркой, как вспышка успешного попадания. Желаю, чтобы удача всегда была на твоей стороне, а друзья и семья — самым надежным боевым расчетом.

Поздравления с Днем артиллериста Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Сердечно поздравляю тебя с этим мужским праздником! Артиллерия — это не просто род войск, это состояние души, где важны расчет, выдержка и мощь. Желаю, чтобы эти качества никогда не подводили тебя ни на службе, ни в жизни. Мирного неба над головой, тепла в твоем доме и надежного тыла в лице близких!

Стихи

Вы — боги войны, и в этом сила,

Чтоб над страной был мирный свет.

Пусть жизнь красивая и длинная

Вас радует на много лет.

Орудий гром —

Тебе почет.

И в каждом доме

Пусть радость тебя ждет.

С Днем артиллериста!

Точный расчет — успех в делах,

Мира и счастья в головах.

Салют в твою честь гремит сейчас,

Ты лучший из нас! Ура! Все для вас!

Бог войны — это про тебя,

Мощь и сила — вот стезя.

С праздником! Ура, ура!

Яркой будь всегда, звезда.

Гром орудий — в честь тебя,

Ликование, хвала!

Пусть хранит тебя судьба

И не подведет броня!