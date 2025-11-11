К любому мясу и салату: рецепт идеального картофельного пюре

Сделаем пушистое картофельное пюре — ту самую вкуснятину, от которой щеки розовеют! Берем 8 картофелин, чистим и варим в подсоленной воде до мягкости. Главный секрет — после варки слить воду и пару минут подержать кастрюлю на огне, чтобы картошка подсохла.

Потом толчем картофель, потихоньку вливая 200 мл теплого молока. Добавляем 100 грамм сливочного масла — да-да, половину пачки! Взбиваем до состояния воздушного облачка. Щепотка мускатного ореха придаст картофельному пюре пикантный шарм.

Подаем сразу, пока картофельное пюре нежное и ароматное. Это же объедение с любым мясным блюдом или просто так, с соленым огурчиком!

