11 ноября 2025 в 18:47

К любому мясу и салату: рецепт идеального картофельного пюре

К любому мясу и салату: рецепт идеального картофельного пюре

Сделаем пушистое картофельное пюре — ту самую вкуснятину, от которой щеки розовеют! Берем 8 картофелин, чистим и варим в подсоленной воде до мягкости. Главный секрет — после варки слить воду и пару минут подержать кастрюлю на огне, чтобы картошка подсохла.

Потом толчем картофель, потихоньку вливая 200 мл теплого молока. Добавляем 100 грамм сливочного масла — да-да, половину пачки! Взбиваем до состояния воздушного облачка. Щепотка мускатного ореха придаст картофельному пюре пикантный шарм.

Подаем сразу, пока картофельное пюре нежное и ароматное. Это же объедение с любым мясным блюдом или просто так, с соленым огурчиком!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать закуску из тыквы по-корейски.

рецепт
кулинария
пюре
гарниры
Алина Ясинская
А. Ясинская
