Закуска из тыквы в восточном стиле: готовится быстро

Приготовить тыкву в домашних условиях, как это делают в Корее, на самом деле очень просто! Что необходимо для основы блюда: 500 граммов тыквенной мякоти, одна морковка, пара долек чеснока. Для заправки берем чайную ложку сладкой паприки, половину ложечки молотого кориандра, немного острого перчика, три столовые ложки подсолнечного масла, две столовые ложки яблочного уксуса, столовую ложку сахарного песка и соль по вашему вкусу.

Очистите тыкву от кожуры и семечек. Вместе с морковкой натрите на специальной терке для корейских салатов. Чеснок пропустите через пресс. Соедините все в миске, посыпьте специями, солью и сахаром.

Чтобы тыква в домашних условиях получилась вкусно, масло хорошо прогрейте на сковородке, пока не появится легкий дымок. Сразу же полейте овощную смесь. Добавьте уксус, перемешайте. Оставьте на столе на 20 минут, чтобы вкусы соединились. Потом поставьте в холод на час-другой. Получается пикантная хрустящая закуска из тыквы с приятной остринкой!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт творожной запеканки без муки и манки.