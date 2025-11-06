Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 11:29

Закуска из тыквы в восточном стиле: готовится быстро

Закуска из тыквы в восточном стиле: готовится быстро Закуска из тыквы в восточном стиле: готовится быстро Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовить тыкву в домашних условиях, как это делают в Корее, на самом деле очень просто! Что необходимо для основы блюда: 500 граммов тыквенной мякоти, одна морковка, пара долек чеснока. Для заправки берем чайную ложку сладкой паприки, половину ложечки молотого кориандра, немного острого перчика, три столовые ложки подсолнечного масла, две столовые ложки яблочного уксуса, столовую ложку сахарного песка и соль по вашему вкусу.

Очистите тыкву от кожуры и семечек. Вместе с морковкой натрите на специальной терке для корейских салатов. Чеснок пропустите через пресс. Соедините все в миске, посыпьте специями, солью и сахаром.

Чтобы тыква в домашних условиях получилась вкусно, масло хорошо прогрейте на сковородке, пока не появится легкий дымок. Сразу же полейте овощную смесь. Добавьте уксус, перемешайте. Оставьте на столе на 20 минут, чтобы вкусы соединились. Потом поставьте в холод на час-другой. Получается пикантная хрустящая закуска из тыквы с приятной остринкой!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт творожной запеканки без муки и манки.

рецепты
общество
кулинария
тыква
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино
Финэксперт рассказала, почему торговая война США и Китая сбавила обороты
Российские солдаты сбили за сутки 261 украинский беспилотник в зоне СВО
Пассажиры электрички были вынуждены встречать рассвет в лесу
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.