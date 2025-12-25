Из пачки теста делаю целое ассорти закусок: с этим рецептом вы быстро накроете стол на Новый год

Из пачки готового слоеного теста делаю целое ассорти из мини-закусок на Новый год. С этим рецептом вы гарантированно быстро накроете праздничный стол!

Вкус — это праздник разнообразия: воздушное, хрустящее тесто служит идеальной основой для соленых, сырных, пикантных и сладковатых начинок. Это самый простой способ угодить всем и не стоять целый день на кухне.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (разморозить), разнообразные начинки на выбор: нарезанная колбаса или ветчина, тертый сыр, помидоры черри, маслины, кусочки сыра с плесенью, обжаренные грибы, консервированная кукуруза. Духовку разогрейте до 200 °C. Раскатайте пласт теста на листе пергамента прямо на противне. Острым ножом нарежьте тесто на квадраты или прямоугольники, не разделяя их полностью. На каждый квадрат выложите разные комбинации начинок, например: «колбаса + сыр», «сыр + помидор», «оливки + сыр», «сыр с плесенью + груша», «грибы + лук». Слегка прижмите начинку. Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета и поднятия теста. Дайте немного остыть, затем разломайте по намеченным линиям.

