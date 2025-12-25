Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 05:46

Из пачки теста делаю целое ассорти закусок: с этим рецептом вы быстро накроете стол на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Из пачки готового слоеного теста делаю целое ассорти из мини-закусок на Новый год. С этим рецептом вы гарантированно быстро накроете праздничный стол!

Вкус — это праздник разнообразия: воздушное, хрустящее тесто служит идеальной основой для соленых, сырных, пикантных и сладковатых начинок. Это самый простой способ угодить всем и не стоять целый день на кухне.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (разморозить), разнообразные начинки на выбор: нарезанная колбаса или ветчина, тертый сыр, помидоры черри, маслины, кусочки сыра с плесенью, обжаренные грибы, консервированная кукуруза. Духовку разогрейте до 200 °C. Раскатайте пласт теста на листе пергамента прямо на противне. Острым ножом нарежьте тесто на квадраты или прямоугольники, не разделяя их полностью. На каждый квадрат выложите разные комбинации начинок, например: «колбаса + сыр», «сыр + помидор», «оливки + сыр», «сыр с плесенью + груша», «грибы + лук». Слегка прижмите начинку. Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета и поднятия теста. Дайте немного остыть, затем разломайте по намеченным линиям.

Ранее стало известно, как приготовить «Снежки» с виноградом на закуску на Новый год: идеальное дополнение к любым напиткам.

Проверено редакцией
Читайте также
Полюбил готовить котлеты по-киевски с этим рецептом — ленивый вариант за 30 минут. От обычных не отличить
Общество
Полюбил готовить котлеты по-киевски с этим рецептом — ленивый вариант за 30 минут. От обычных не отличить
Готовлю «Мимозу» по-новому — заменяю консервы нежным кальмаром: мой топ для новогоднего стола
Общество
Готовлю «Мимозу» по-новому — заменяю консервы нежным кальмаром: мой топ для новогоднего стола
Домашние тарталетки: хрустящие, нежные и очень простые
Семья и жизнь
Домашние тарталетки: хрустящие, нежные и очень простые
Всего лишь смешиваю крабовые палочки и сыр с каплей майонеза — и гора закуски на Новый год готова
Общество
Всего лишь смешиваю крабовые палочки и сыр с каплей майонеза — и гора закуски на Новый год готова
Составлен список новогодних блюд, которые не сочетаются с алкоголем
Здоровье/красота
Составлен список новогодних блюд, которые не сочетаются с алкоголем
рецепты
закуски
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Кошатникам рассказали, как приучить питомца не бояться гостей
Попасть в аварию во сне: что значит для женщины и мужчины на самом деле
«За гранью»: норвежский экс-посол рассказал о жизни в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 декабря
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья для определенных граждан
Составлен список самых атмосферных российских городов в период Нового года
Один из крупнейших нефтепереработчиков возобновил закупки российской нефти
Гороскоп 25 декабря: кому можно не работать и зачем поощрять лень
Составлен список новогодних блюд, которые не сочетаются с алкоголем
Раскрыто, что грозит организатору слишком шумной новогодней вечеринки
Первую партию тяжелых дронов «Бердыш» отправили в зону СВО
Меркачева рассказала о переданном Путину списке на помилование
Долина захотела еще пару месяцев пожить в квартире в Хамовниках
Лось во сне — символ силы и перемен: кому и что предвещает
Врач ответила, чем можно заменить орехи при проблемах с желудком
Чехия денег не даст: почему Евросоюз начал «сливать» Украину
Путин встретился с представителями российского бизнеса
Дисквалификация Валиевой от соревнований официально завершилась
Экс-советника Горбачева сбил Mercedes в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.