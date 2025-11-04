Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки

Пышная творожная запеканка без муки и манки: готовим с NEWS.ru. Как приготовить это диетическое блюдо? Творог (500 г) перетрите через сито, отделите белки (3 шт.) от желтков, смешайте их с йогуртом (4 ст. л.), медом (2 ст. л.), разрыхлителем (1 ч. л.), ванилином и цедрой лимона (1 ч. л.).

Далее белки взбейте в крепкую пену, аккуратно вмешайте в творожную массу. Выложите в форму, застеленную бумагой для выпечки.

Выпекайте творожную запеканку в духовке 35–40 минут при 180 градусах. Не открывайте духовку первые 25 минут. Для фитоняшек (и фитоменов?) этот просто musthave (находка), потому что фигура мечты требует полезных блюд! Но согласитесь, что правильное питание важно не только для тех, кто трудится в спортзале, а для всех, кто хочет «заправлять» свой организм правильным топливом.

Готовую творожную запеканку подавайте с ягодным соусом или ложкой фруктового джема. Ее нежная текстура напоминает суфле. Это блюдо доказывает, что полезное питание может быть изысканным — идеальный десерт для тех, кто ценит и вкус, и здоровье. Приятного аппетита!

