Всемирный день борьбы с диабетом: почему он важен?

Всемирный день борьбы с диабетом: почему он важен?

Всемирный день борьбы с диабетом: почему он важен?

Сахарный диабет: что скрывается за этим страшным названием? Можно ли его избежать и как распознать первые тревожные звоночки? Ко Всемирному дню борьбы с диабетом NEWS.ru подготовил гид по главным вопросам: от факторов риска до правил питания, которые помогут сохранить хорошее самочувствие вам и вашим близким. Подробнее — в нашем материале.

История и символы Дня борьбы с диабетом

На протяжении 34 лет в этот день мировое сообщество консолидирует усилия в рамках Международного дня борьбы с диабетом. Учрежденная ООН в 14-й ноябрьский день 1991 года дата символично соотносится с днем рождения Фредерика Бантинга — первооткрывателя инсулина. Совместно с Чарльзом Бестом в 1921 году он совершил революционный прорыв в медицине, подарив человечеству жизненно важный препарат. Более века спустя инсулинотерапия сохраняет статус фундаментального метода лечения диабета, ежегодно сохраняя миллионы жизней по всей планете.

Символом Всемирного дня борьбы с диабетом стал синий круг. Эта эмблема символична: круг олицетворяет жизнь и здоровье, а синий цвет представляет небо, объединяющее все народы, одновременно перекликаясь с цветовой гаммой флага ООН. Данный знак превратился в международный символ солидарности, отражающий единство мирового сообщества перед лицом эпидемии диабета. Он призван объединять усилия врачей, пациентов и общественности в противодействии этому заболеванию.

Всемирный день борьбы с диабетом 14 ноября: история, симптомы и профилактика Фото: Shutterstock/FOTODOM

Типы диабета: в чем разница и кого поражают?

Диабет представляет собой хроническое заболевание, развивающееся вследствие двух основных причин: недостаточной выработки инсулина поджелудочной железой либо неспособности организма правильно его эксплуатировать. Результат обоих состояний — стойкое увеличение уровня глюкозы в крови. Это называется гипергликемия.

В День борьбы с диабетом также нужно рассказать об основных формах заболевания:

Диабет 1-го типа, причина которого остается неизвестной, требует пожизненных инъекций инсулина. Диабет 2-го типа наиболее распространен. Считается, что среди основных причин его появления — лишний вес и малоподвижный образ жизни. Хотя ранее этот тип диагностировали преимущественно у взрослых, сегодня он активно распространяется среди детей и молодежи.

Особой формой является гестационный диабет, возникающий у женщин, находящихся в положении. Это состояние осложняет вынашивание ребенка и приближает женщину к сложному диагнозу в будущем. Характерной особенностью гестационного диабета является уровень сахара в крови, превышающий норму, но недостаточный для постановки диагноза стандартного диабета.

Все формы диабета способны вызывать серьезные системные осложнения, поражая различные органы человека. Это хроническое заболевание существенно повышает риски преждевременной смертности без должного медицинского контроля и лечения.

Отметим, что генетический фактор играет ключевую роль в развитии сахарного диабета, создавая повышенную вероятность наследования заболевания. Наличие диагностированного диабета у ближайших кровных родственников существенно увеличивает индивидуальные риски проявления болезни у потомков.

Сахарный диабет у детей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранние симптомы, которые нельзя игнорировать

Всемирный день борьбы с диабетом направлен на то, чтобы как можно больше людей узнали об этом заболевании. И тогда даже если сам человек игнорирует тревожные симптомы, на них смогут обратить внимание его близкие. Однако для того, чтобы, несмотря на неизлечимое заболевание, каким остается диабет, пациент смог прожить долгую жизнь, ему придется научиться заботиться о своем здоровье и регулярно посещать врача.

К характерным проявлениям болезни относятся: ухудшение зрения, постоянная жажда, частое мочеиспускание, чувство голода даже после еды, онемение конечностей и медленное заживление незначительных ран. Кроме того, врачи отмечают, что еще одним симптомом является беспричинная усталость.

Почему же сахарный диабет так опасен? Дело в том, что если в организме долгое время уровень глюкозы держится на высоком уровне, запускается процесс нарушения микроциркуляции крови. Проблема затрагивает самые маленькие капилляры конечностей, головной мозг, а еще нарушается правильное кровоснабжение глаз и почек. Подобная динамика вызывает серьезные системные осложнения. Поэтому учрежден Всемирный день борьбы с диабетом — чтобы как можно больше людей на планете знали про заболевание и могли позаботиться о себе и своих близких.

Профилактика и советы по здоровому образу жизни

Соблюдение простых правил здорового образа жизни позволяет эффективно предотвратить или отсрочить развитие сахарного диабета 2-го типа. Основные правила:

Питание: откажитесь от сахара и быстрых углеводов в пользу овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых. Контролируйте размер порций.

Активность: не менее 150 минут кардио в неделю (ходьба, плавание) и две силовые тренировки для мышц.

Вес: потеря даже 5–7% веса значительно снижает риск заболевания.

Отказ от вредных привычек: курение и алкоголь повышают риск диабета.

Сон и стресс: спите 7–9 часов, учитесь управлять стрессом.

Регулярно проходите медосмотр, особенно при наличии факторов риска. Эти меры — эффективная инвестиция в ваше здоровье.

Когда День борьбы с диабетом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всемирный день борьбы с диабетом служит важным напоминанием: хотя масштабы заболевания продолжают расти, у нас есть эффективные инструменты для противодействия этой угрозе. Регулярная диагностика, ответственное отношение к здоровью и распространение медицинских знаний позволяют изменить печальную статистику. Каждое вовремя выявленное нарушение углеводного обмена, каждый человек, изменивший образ жизни, — это спасенные жизни и предотвращенные осложнения.