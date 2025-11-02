Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 11:12

Продукты, которые надо есть в ноябре: что дает организму сельдерей

Продукты, которые надо есть в ноябре: что дает организму сельдерей Продукты, которые надо есть в ноябре: что дает организму сельдерей Фото: Ingram Images/Global Look Press

NEWS.ru рассказывает, почему важно добавлять в свой рацион сельдерей. Подробнее — в материале.

Польза сельдерея

Это низкокалорийный источник антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Он способствует здоровому пищеварению и помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления. Регулярное употребление сельдерея также помогает поддерживать водно-солевой баланс.

Простой рецепт салата с сельдереем

Сельдерей (2 стебля) и 1 яблоко нарежьте соломкой. Морковь (1 шт.) натрите, грецкие орехи (горсть) измельчите. Смешайте ингредиенты, заправьте греческим йогуртом (2 ст. л.) Салат с сельдереем готовится за 5 минут, получается свежим и хрустящим.

Ранее NEWS.ru писал, в чем польза редиски.

