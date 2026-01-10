Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:30

Один аромат этого пирога соберет всех: «Мясной» с говядиной и луком под хрустящим тестом. Просто и гениально

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Есть блюда, чей аромат действует безотказно: стоит ему разнестись по кухне, как через мгновение за столом собирается вся семья в предвкушении чуда. Этот пирог как раз из таких. Он гениален в своей простоте: сочная, ароматная начинка из тушёной говядины с золотистым луком, надёжно укрытая под слоем невероятно хрустящего теста. Каждый кусок — это гармония незатейливых, но таких правильных вкусов, которые говорят о доме, уюте и сытом семейном вечере без лишних слов.

Для теста просейте 500 граммов муки, смешайте со стаканом кефира, щепоткой соли и разрыхлителем (10 г), замесите эластичное тесто и дайте ему отдохнуть. Для начинки нарежьте кубиками 600 граммов говяжьей лопатки, обжарьте до корочки. Добавьте две крупные луковицы, нарезанные полукольцами, и пассеруйте до мягкости. Влейте 100 мл бульона или воды, тушите под крышкой на медленном огне около часа, пока мясо не станет мягким, в конце посолите и поперчите. Тесто разделите на две части. Большую раскатайте и выложите в смазанную форму. Равномерно распределите остывшую начинку. Накройте второй пласт теста, защипните края и сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Смажьте поверхность взбитым яйцом и выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Семья и жизнь
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Пирог «Ненасытная монашка» — пышный бисквит и шоколадная заливка: рецепт простой, результат — восторг
Общество
Пирог «Ненасытная монашка» — пышный бисквит и шоколадная заливка: рецепт простой, результат — восторг
Пельмени как у шеф‑повара: простой рецепт идеального теста от мастера из московского ресторана!
Общество
Пельмени как у шеф‑повара: простой рецепт идеального теста от мастера из московского ресторана!
Накормит всю семью одним махом! Картофельная запеканка «Русские просторы» с говядиной и луком
Общество
Накормит всю семью одним махом! Картофельная запеканка «Русские просторы» с говядиной и луком
Салат «Президент» сразит вас одним необычным слоем: хит для праздника или вкусного вечера из простых продуктов
Общество
Салат «Президент» сразит вас одним необычным слоем: хит для праздника или вкусного вечера из простых продуктов
пироги
кулинария
говядина
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вашингтонской национальной опере пришлось переехать из-за Трампа
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.