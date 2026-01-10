Один аромат этого пирога соберет всех: «Мясной» с говядиной и луком под хрустящим тестом. Просто и гениально

Есть блюда, чей аромат действует безотказно: стоит ему разнестись по кухне, как через мгновение за столом собирается вся семья в предвкушении чуда. Этот пирог как раз из таких. Он гениален в своей простоте: сочная, ароматная начинка из тушёной говядины с золотистым луком, надёжно укрытая под слоем невероятно хрустящего теста. Каждый кусок — это гармония незатейливых, но таких правильных вкусов, которые говорят о доме, уюте и сытом семейном вечере без лишних слов.

Для теста просейте 500 граммов муки, смешайте со стаканом кефира, щепоткой соли и разрыхлителем (10 г), замесите эластичное тесто и дайте ему отдохнуть. Для начинки нарежьте кубиками 600 граммов говяжьей лопатки, обжарьте до корочки. Добавьте две крупные луковицы, нарезанные полукольцами, и пассеруйте до мягкости. Влейте 100 мл бульона или воды, тушите под крышкой на медленном огне около часа, пока мясо не станет мягким, в конце посолите и поперчите. Тесто разделите на две части. Большую раскатайте и выложите в смазанную форму. Равномерно распределите остывшую начинку. Накройте второй пласт теста, защипните края и сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Смажьте поверхность взбитым яйцом и выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

