Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 12:02

Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски

Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru расскажет, почему важно есть редиску в октябре. Подробнее — в нашем материале.

Польза редиски

Поздние сорта редиски обладают повышенной пищевой ценностью в середине осени. У любителей редиски стабилизируется сердечно-сосудистая система, нормализуется работа ЖКТ, а еще вырабатывается коллаген.

Октябрьский салат из редиски

Ингредиенты: пучок редиса (200 г), свежий огурец — 2 шт., пучок зеленого лука, укропа, сметана для заправки. Салат из редиски готовим так: овощи режем тонкими полукольцами, измельчаем зелень. Все ингредиенты соединяем, солим и заправляем сметаной,

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить вкусный суп с картошкой.

Читайте также
Какие продукты нужно есть в октябре: варенье из черноплодной рябины
Семья и жизнь
Какие продукты нужно есть в октябре: варенье из черноплодной рябины
12 октября — День кадровика в России
Семья и жизнь
12 октября — День кадровика в России
Вам точно понравится этот десерт! Мини-наполеон в стаканчиках — всего 4 ингредиента и 7 минут
Общество
Вам точно понравится этот десерт! Мини-наполеон в стаканчиках — всего 4 ингредиента и 7 минут
Творожный пирог с сочными сливами — очень вкусный и нежный! Долго остается свежим и суперсочным
Общество
Творожный пирог с сочными сливами — очень вкусный и нежный! Долго остается свежим и суперсочным
Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости
Здоровье/красота
Спите 8 часов, а все равно разбиты? Вот настоящие причины утренней усталости
общество
кулинария
рецепты
здоровье
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.