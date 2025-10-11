Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски

Семья и жизнь

NEWS.ru расскажет, почему важно есть редиску в октябре. Подробнее — в нашем материале.

Польза редиски

Поздние сорта редиски обладают повышенной пищевой ценностью в середине осени. У любителей редиски стабилизируется сердечно-сосудистая система, нормализуется работа ЖКТ, а еще вырабатывается коллаген.

Октябрьский салат из редиски

Ингредиенты: пучок редиса (200 г), свежий огурец — 2 шт., пучок зеленого лука, укропа, сметана для заправки. Салат из редиски готовим так: овощи режем тонкими полукольцами, измельчаем зелень. Все ингредиенты соединяем, солим и заправляем сметаной,

