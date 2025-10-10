Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:49

Чехия у вас дома: суп Брамборачка с картошкой и копчеными ребрышками

Чехия у вас дома: суп Брамборачка с картошкой и копчеными ребрышками Чехия у вас дома: суп Брамборачка с картошкой и копчеными ребрышками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чешский картофельный суп «Брамборачка» — густой ароматный суп с копченостями. Для него понадобится: 2,5 л воды, 200 г копченых ребрышек/грудинки, 6-8 картофелин, морковь, корень петрушки, луковица, лук-порей, чеснок, 2 ст.л. муки, 200 мл сметаны, тмин, перец горошком, лавровый лист, зелень.

Суп с картошкой готовим так: отвариваем копчености с целой очищенной луковицей, лаврушкой и душистым перцем. Готовый бульон обязательно процеживаем. Мясо отделяется от кости, нарезается и возвращается в кастрюлю.

В бульон отправляем мелкие кубики моркови и коренья. Варим около 9 минут. Потом бросаем клубни и колечки лука-порея. Суп с картошкой будет готов, как только размягчатся все овощи.

До этого NEWS.ru писал о том, как готовить шотландский пирог с мясом.

Алина Ясинская
А. Ясинская
