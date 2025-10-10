Чехия у вас дома: суп Брамборачка с картошкой и копчеными ребрышками

Чешский картофельный суп «Брамборачка» — густой ароматный суп с копченостями. Для него понадобится: 2,5 л воды, 200 г копченых ребрышек/грудинки, 6-8 картофелин, морковь, корень петрушки, луковица, лук-порей, чеснок, 2 ст.л. муки, 200 мл сметаны, тмин, перец горошком, лавровый лист, зелень.

Суп с картошкой готовим так: отвариваем копчености с целой очищенной луковицей, лаврушкой и душистым перцем. Готовый бульон обязательно процеживаем. Мясо отделяется от кости, нарезается и возвращается в кастрюлю.

В бульон отправляем мелкие кубики моркови и коренья. Варим около 9 минут. Потом бросаем клубни и колечки лука-порея. Суп с картошкой будет готов, как только размягчатся все овощи.

