03 октября 2025 в 16:38

Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина

Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина

Готовим вместе с NEWS.ru очень вкусный шотландский скотч-пирог. Мясная основа: 500 г баранины (можно комбинировать разные виды фарша), лук-шалот — 1шт., 2 ст. л. овсяных хлопьев, мускатный орех молотый, сушеный розмарин, 150 мл концентрированного мясного бульона. Тестовая основа: 350 г пшеничной муки, 100 г охлажденного свиного сала, 4–5 ст. л. воды.

Тесто для пирога с мясом готовим так: мука перетирается с салом, соединяется с ледяной водой. Далее масса отдыхает в холодильнике. Фарш смешиваем с тертым луком, овсяными хлопьями, пряностями. Постепенно вливается подогретый бульон для сочности. Раскатанное тесто формируется в высокие цилиндры с выступающими бортиками. Мясная основа плотно утрамбовывается в тестовые формы.

Сначала пирог с мясом выпекаем 30 минут при 200 °C, последние 20 минут — при 180 °C.

Ранее NEWS.ru писал, как готовить французские круассаны

Алина Ясинская
А. Ясинская
