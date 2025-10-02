Секрет французской пекарни: круассаны из слоеного теста — рецепт-классика

NEWS.ru рассказывает, как приготовить самую популярную французскую выпечку — круассаны из слоеного теста. Что нужно для основы: 500 г муки, 125 мл воды, 125 мл молока, 50 г сахара, 10 г соли, 20 г дрожжей, 40 г масла. Для прослойки: 280 г сливочного масла (82%).

Смешайте ингредиенты для теста, сделайте упругий шарик, заверните в пленку и уберите на 8–12 часов в холод (+4 °C). Далее раскатываем между листами пергамента масло до прямоугольника 15×20 см. Охлажденное тесто раскатываем, укладываем масляный пласт, формируем герметичный конверт. Раскатываем движениями вдоль, складываем трехслойной книжкой. Охлаждаем 60 минут.

Повторяем раскатку в перпендикулярном направлении, складываем, охлаждаем еще раз в течение 4–6 часов. Формируем треугольники шириной 10 см, скручиваем от основания к вершине с легким натяжением.

Держим будущие круассаны из слоеного теста при +25 °C, пока не увеличится их объем. Смазываем красавчиков яичной глазурью, выпекаем при 180 °C до золотисто-медового оттенка.

