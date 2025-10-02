Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 06:03

Секрет французской пекарни: круассаны из слоеного теста — рецепт-классика

Секрет французской пекарни: круассаны из слоеного теста — рецепт-классика Секрет французской пекарни: круассаны из слоеного теста — рецепт-классика Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru рассказывает, как приготовить самую популярную французскую выпечку — круассаны из слоеного теста. Что нужно для основы: 500 г муки, 125 мл воды, 125 мл молока, 50 г сахара, 10 г соли, 20 г дрожжей, 40 г масла. Для прослойки: 280 г сливочного масла (82%).

Смешайте ингредиенты для теста, сделайте упругий шарик, заверните в пленку и уберите на 8–12 часов в холод (+4 °C). Далее раскатываем между листами пергамента масло до прямоугольника 15×20 см. Охлажденное тесто раскатываем, укладываем масляный пласт, формируем герметичный конверт. Раскатываем движениями вдоль, складываем трехслойной книжкой. Охлаждаем 60 минут.

Повторяем раскатку в перпендикулярном направлении, складываем, охлаждаем еще раз в течение 4–6 часов. Формируем треугольники шириной 10 см, скручиваем от основания к вершине с легким натяжением.

Держим будущие круассаны из слоеного теста при +25 °C, пока не увеличится их объем. Смазываем красавчиков яичной глазурью, выпекаем при 180 °C до золотисто-медового оттенка.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт болгарских голубцов.

общество
кулинария
рецепты
выпечка
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.