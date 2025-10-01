По-болгарски: готовим голубцы в виноградных листьях

Мясной фарш с рисом в виноградных листьях — это очень вкусно. Болгары называют это блюдо сарми. Мы называем это голубцами. Как готовить — на NEWS.ru.

Ингредиенты: фарш мясной смешанный — 500 г, рис круглозерный — 150 г, листья виноградные маринованные — 30 шт., 2 луковицы, мята сушеная — 5 г, петрушка свежая — 20 г, бульон куриный — 500 мл, сметана 20% — 200 г, яйцо куриное — 1 шт., мука пшеничная — 15 г, масло подсолнечное — 40 мл, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Рецепт голубцов с рисом по-болгарски: крупу залейте кипятком на 15 минут, листья промойте от рассола. Кубики лука пассеруем, соединяем с фаршем, рисом, рубленой петрушкой, мятой и специями. Вымешивайте 5 минут.

Расправьте листья глянцевой стороной вниз. Разложите по 25 г начинки. Сформируйте плотные голубцы с рисом с подгибом боковых краев. Уложите сарми швами вниз в сотейник. Залейте подогретым бульоном. Томите под крышкой 40 минут на слабом огне. Взбейте сметану с яйцом и мукой до однородности. Влейте в сотейник, готовьте 10 минут без кипения.

