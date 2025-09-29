Заманиваем итальянца: готовим ризотто с грибами — простые ингредиенты

Итальянское ризотто — нежнее блюда вы не пробовали! Оно делается на основе риса. Что нужно, чтобы его приготовить? Рецепт найдете у нас! Вот ингредиенты: рис — 250 г; шампиньончики — 250 г; 1 луковица; вино белое сухое — 150 мл; бульон, в котором варилась курица, — 700 мл; сыр — 65 г; масло сливочное — 45 г; масло подсолнечное или оливковое — 30 мл; пара чесночных зубчиков, тимьян свежий — 2 веточки; перец и соль — на ваше усмотрение.

По этому рецепту ризотто с грибами готовим так: бульон нагрейте до температуры 85 градусов, шампиньоны нарежьте пластинами толщиной 3 мм, чеснок измельчите прессом.

Обжаривайте грибы 5 минут, добавьте чеснок и тимьян, готовьте 60 секунд, после чего уберите шампиньончики. В той же посуде растопите сливочное масло. Пассеруйте мелко нарезанный лук 3 минуты, всыпьте рис, прогревайте 3 минутки.

Влейте в будущее ризотто с грибами вино, уваривайте до полного испарения алкоголя. Добавляйте постепенно бульон, каждую следующую порцию вливайте после полного впитывания предыдущей. И все! Теперь смело зовите в гости итальянцев.

