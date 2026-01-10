Атака США на Венесуэлу
Один салат, и все сыты: «Харчо» с говядиной, рисом и грецкими орехами. Горячий, пряный и абсолютный хит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — смелая и очень удачная интерпретация знаменитого грузинского супа, превращённая в сытное самостоятельное блюдо. Он сочетает в себе насыщенный, пряный аромат харчо, нежность долго томившейся говядины и сытность риса. Грецкие орехи и зелень добавляют ему характерную фактуру и свежесть. Это не просто салат, а настоящее гастрономическое путешествие, которое согреет, накормит и подарит ощущение щедрого семейного застолья даже в будний вечер.

Вам понадобится: 500 г говяжьей лопатки или грудинки, 1 стакан риса, 1 крупная луковица, 3 зубчика чеснока, 70 г грецких орехов, 2 ст. л. томатной пасты, специи (хмели-сунели, молотый кориандр, острый перец по вкусу), соль, пучок кинзы и 3 ст. л. растительного масла. Говядину нарежьте кубиками и обжарьте до корочки. Залейте мясо водой и тушите под крышкой 1,5 часа до мягкости. Отварите рис. В отдельной сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте томатную пасту и специи, потомите 2 минуты. Соедините в большой чаше мясо с получившимся соусом, отварной рис, измельчённые орехи, давленый чеснок и рубленую кинзу. Тщательно, но аккуратно перемешайте. Подавайте салат тёплым.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

