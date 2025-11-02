Продукты, которые надо есть в ноябре: зачем организму свекла

Сейчас самый сезон свеклы! NEWS.ru расскажет, почему в преддверии зимы организм нуждается в ней.

Польза свеклы

Свекла — это настоящий суперфуд, чья польза для здоровья доказана научно. Во-первых, свекла содержит большое количество пищевых нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота. Это вещество расширяет сосуды, снижая артериальное давление и улучшая кровообращение. Регулярное употребление свеклы — это эффективная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Во-вторых, корнеплод является мощным антиоксидантом благодаря бетанину, который и придает ему насыщенный фиолетовый цвет. Это вещество борется с окислительным стрессом и воспалениями, защищая клетки от повреждений. Свекла также улучшает пищеварение за счет высокого содержания клетчатки, которая нормализует работу кишечника и способствует росту полезной микрофлоры.

Кроме того, свекла богата фолиевой кислотой, железом, калием, марганцем и витамином С. Это делает ее незаменимой для поддержания иммунитета, здоровья нервной системы и повышения уровня энергии. Исследования показывают, что свекольный сок может повышать выносливость у спортсменов.

Этот овощ полезен в любом виде: вареном, запеченном или сыром. Включая свеклу в свой рацион несколько раз в неделю, вы делаете значительный вклад в свое долгосрочное здоровье.

Простой рецепт салата со свеклой и капустой

Капуста со свеклой — тандем-бомба для обогащения организма. Как приготовить сытное блюдо из этих ингредиентов:

Нашинкуйте 200 г капусты, посолите, помните. Натрите 1 свеклу и 1 морковь. Добавьте 2–3 зубчика чеснока. Заправьте майонезом, посолите, поперчите. Для хруста можно добавить горсть грецких орехов. Перемешайте и сразу подавайте.

