Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 00:05

День участкового: люди на передовой работы с населением

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Каждый год в 17-й ноябрьский день в Российской Федерации празднуют День участкового полиции. Эту дату официально утвердили ровно 23 года назад по приказу профильного ведомства. Раньше, до 2011-го, он назывался Днем участковых уполномоченных милиции. Его учредили для того, чтобы поддерживать уважение к работе участковых, передовому опыту, а еще чтобы отметить, насколько они важны в нашем обществе.

Дата празднования Дня участкового была выбрана неспроста. Именно 17 ноября 1923 года появилась на свет самая первая «Инструкция участковому надзирателю». Можно сказать, что эта бумага и стала официальным свидетельством о рождении службы участковых в нашей стране. После реформы 2011 года милиция стала полицией, и специалистов стали называть «участковыми уполномоченными полиции». Так что в 2023 году они отметили двойной праздник — и 100 лет с момента основания службы, и современное название.

Добавим, что служба участковых появилась в российских городах еще до революции: в разные периоды их называли квартальными надзирателями, околоточными, урядниками. Но суть оставалась одна — свой человек на земле, который следил за порядком.

Уже в советское время служба также неоднократно меняла название. Так, в 1930 году участковые надзиратели стали называться инспекторами милиции, а с 1939 года закрепилось наименование «участковые уполномоченные». Несмотря на все организационные изменения, основная суть работы участковых оставалась неизменной — поддерживать правопорядок на вверенной территории и быть доступными для населения.

Основные обязанности участкового уполномоченного

NEWS.ru рассказал историю возникновения Дня участкового полиции. Теперь поговорим, что должен делать страж порядка.

Каждый участковый полиции имеет в своем ведении определенный участок, за который он несет ответственность. Размер подответственной территории зависит от количества жилых домов на нем, наличия различных организаций, количества граждан, имеющих судимости, горожан, состоящих на учете в определенных инстанциях. Нередко учитывается и другая специфика района.

Когда отмечается День участкового Когда отмечается День участкового Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В задачи участкового входит предотвращение преступлений, помощь в их раскрытии, работа с неблагонадежными гражданами и семьями, состоящими на учете в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). Кроме того, в обязанности «полицейского на земле» входит проверка правил хранения оружия у граждан, помощь в розыске пропавших, а также работа с населением во время личных приемов.

Как строится работа участкового с местным сообществом

Давайте в День участкового полиции объясним, чем он может помочь. По каким именно вопросам можно обращаться к своему участковому? Ответ: по самым наболевшим.

Если у вас под окнами ночью торгуют алкоголем, вы подозреваете, что соседи организовали наркопритон или просто сдают квартиру мигрантам с нарушениями, если в доме появилась «резиновая квартира» или кто-то регулярно нарушает ночную тишину — со всеми этими проблемами в первую очередь необходимо обращаться к участковому. Также ему можно сообщить о родителях, которые плохо обращаются с детьми или уклоняются от исполнения своих обязанностей.

Однако, если вы стали свидетелем серьезного преступления, рекомендуется обращаться напрямую в ближайший отдел полиции — там быстрее будет организована проверка.

Как поздравить участкового с профессиональным праздником

Предлагаем несколько идей, как можно поздравить виновника торжества с Днем участкового.

Самый простой способ — лично зайти в участковый пункт в день приема и вручить открытку с теплыми словами. Не стоит дарить дорогие подарки, это может поставить сотрудника в неловкое положение.

Лучше всего подойдет что-то символическое и нужное для работы: надежная ручка, термос для холодных обходов или блокнот. Отличным подарком на День участкового станет что-то, сделанное руками детей из вашего подъезда, — общая открытка или рисунок. Это всегда трогает до глубины души.

День участкового уполномоченного полиции 17 ноября: история и обязанности День участкового уполномоченного полиции 17 ноября: история и обязанности Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если стесняетесь личного контакта, можно отправить благодарственное письмо на имя начальника районного отдела полиции, подробно описав, чем именно ваш участковый вам помог. Для него это будет очень важным признанием.

И не забывайте о соседях — можно подготовить коллективную открытку всем подъездом, чтобы каждый мог оставить свою подпись и написать пару теплых слов. Главное в любом из этих вариантов — искренность. Участковые, как никто другой, ценят простое человеческое внимание и уважение со стороны тех, кого они защищают.

Представьте, прямо сейчас по всей нашей стране трудятся больше 50 тысяч участковых уполномоченных! Это целая армия тех, кто всегда на страже порядка.

Пользуясь случаем, NEWS.ru поздравляет стражей порядка с Днем участкового в 2025 году. Публично благодарим вас за вашу работу!

общество
праздники
полиция
участковый
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ярославский «Локомотив» потерпел крупное поражение в КХЛ
Многоквартирный дом полыхает в результате атаки ВСУ на Волгоград
SHOT сообщил, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске
Душил, насиловал, топил в Волге: сын директора НИИ держал в страхе Балаково
Венесуэла запросила политическую помощь у Ирана
Стало известно о раненых мирных жителях при атаке ВСУ на Волгоград
Российский аэропорт перестал работать по обычному графику
Немцы начали терять терпение из-за канцлера ФРГ Мерца
Очевидцы сообщили, что украинский БПЛА ударил по жилому дому в Волгограде
«Бред»: Газманов прокомментировал слухи о своем здоровье
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 ноября 2025 года
Названо число проданных в России Lada Aura за год
День участкового: люди на передовой работы с населением
Приметы 16 ноября — Озимница: сидим дома и едим овсянку
«Парты позора» появились в школах на Украине
Год со смерти Светличной: как выглядит ее могила, что с наследством актрисы
Названо число сбитых украинских БПЛА за вечер
Тысячи преступников в Британии избежали наказания
«Катастрофические последствия»: Украине предрекли энергетический коллапс
Воздушное пространство двух городов России закрылось
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.