День участкового: люди на передовой работы с населением

Каждый год в 17-й ноябрьский день в Российской Федерации празднуют День участкового полиции. Эту дату официально утвердили ровно 23 года назад по приказу профильного ведомства. Раньше, до 2011-го, он назывался Днем участковых уполномоченных милиции. Его учредили для того, чтобы поддерживать уважение к работе участковых, передовому опыту, а еще чтобы отметить, насколько они важны в нашем обществе.

Дата празднования Дня участкового была выбрана неспроста. Именно 17 ноября 1923 года появилась на свет самая первая «Инструкция участковому надзирателю». Можно сказать, что эта бумага и стала официальным свидетельством о рождении службы участковых в нашей стране. После реформы 2011 года милиция стала полицией, и специалистов стали называть «участковыми уполномоченными полиции». Так что в 2023 году они отметили двойной праздник — и 100 лет с момента основания службы, и современное название.

Добавим, что служба участковых появилась в российских городах еще до революции: в разные периоды их называли квартальными надзирателями, околоточными, урядниками. Но суть оставалась одна — свой человек на земле, который следил за порядком.

Уже в советское время служба также неоднократно меняла название. Так, в 1930 году участковые надзиратели стали называться инспекторами милиции, а с 1939 года закрепилось наименование «участковые уполномоченные». Несмотря на все организационные изменения, основная суть работы участковых оставалась неизменной — поддерживать правопорядок на вверенной территории и быть доступными для населения.

Основные обязанности участкового уполномоченного

NEWS.ru рассказал историю возникновения Дня участкового полиции. Теперь поговорим, что должен делать страж порядка.

Каждый участковый полиции имеет в своем ведении определенный участок, за который он несет ответственность. Размер подответственной территории зависит от количества жилых домов на нем, наличия различных организаций, количества граждан, имеющих судимости, горожан, состоящих на учете в определенных инстанциях. Нередко учитывается и другая специфика района.

Когда отмечается День участкового Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В задачи участкового входит предотвращение преступлений, помощь в их раскрытии, работа с неблагонадежными гражданами и семьями, состоящими на учете в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). Кроме того, в обязанности «полицейского на земле» входит проверка правил хранения оружия у граждан, помощь в розыске пропавших, а также работа с населением во время личных приемов.

Как строится работа участкового с местным сообществом

Давайте в День участкового полиции объясним, чем он может помочь. По каким именно вопросам можно обращаться к своему участковому? Ответ: по самым наболевшим.

Если у вас под окнами ночью торгуют алкоголем, вы подозреваете, что соседи организовали наркопритон или просто сдают квартиру мигрантам с нарушениями, если в доме появилась «резиновая квартира» или кто-то регулярно нарушает ночную тишину — со всеми этими проблемами в первую очередь необходимо обращаться к участковому. Также ему можно сообщить о родителях, которые плохо обращаются с детьми или уклоняются от исполнения своих обязанностей.

Однако, если вы стали свидетелем серьезного преступления, рекомендуется обращаться напрямую в ближайший отдел полиции — там быстрее будет организована проверка.

Как поздравить участкового с профессиональным праздником

Предлагаем несколько идей, как можно поздравить виновника торжества с Днем участкового.

Самый простой способ — лично зайти в участковый пункт в день приема и вручить открытку с теплыми словами. Не стоит дарить дорогие подарки, это может поставить сотрудника в неловкое положение.

Лучше всего подойдет что-то символическое и нужное для работы: надежная ручка, термос для холодных обходов или блокнот. Отличным подарком на День участкового станет что-то, сделанное руками детей из вашего подъезда, — общая открытка или рисунок. Это всегда трогает до глубины души.

День участкового уполномоченного полиции 17 ноября: история и обязанности Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если стесняетесь личного контакта, можно отправить благодарственное письмо на имя начальника районного отдела полиции, подробно описав, чем именно ваш участковый вам помог. Для него это будет очень важным признанием.

И не забывайте о соседях — можно подготовить коллективную открытку всем подъездом, чтобы каждый мог оставить свою подпись и написать пару теплых слов. Главное в любом из этих вариантов — искренность. Участковые, как никто другой, ценят простое человеческое внимание и уважение со стороны тех, кого они защищают.

Представьте, прямо сейчас по всей нашей стране трудятся больше 50 тысяч участковых уполномоченных! Это целая армия тех, кто всегда на страже порядка.

Пользуясь случаем, NEWS.ru поздравляет стражей порядка с Днем участкового в 2025 году. Публично благодарим вас за вашу работу!