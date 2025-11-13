Делай мужу регулярно: горбуша в духовке с апельсиновым вкусом

Готовим потрясающий ужин — горбушу в духовке. Но не простую, а с добавлением цитруса. Апельсин серой осенью — то, что доктор прописал!

Берем рыбку весом 800 граммов, режем на аппетитные стейки и делаем волшебный маринад: с одного апельсина снимаем цедру, из двух цитрусов выжимаем сок. К ним отправляем натертый имбирный корешок (сантиметра три), три ложки соевого соуса и две ложки оливкового масла.

Этим ароматным составом заливаем рыбу и оставляем на полчаса «подружиться». Затем отправляем горбушу в духовку на 25 минут при 190 градусах. Подаем с дольками апельсина и веточками укропа — выглядит как праздник!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать шурпу из говядины правильно.