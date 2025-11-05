Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:35

Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке

Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настоящая шурпа по-восточному: какие ингредиенты подготовить? Нам понадобятся 500 г говядины с косточкой, 3 луковицы, 2 морковки, 3 картофелины, 2 помидора, 1 сладкий перец, 3-4 зубчика чеснока, пучок свежей зелени, щепотка зиры, соль и перец (сколько попросит душа).

Шурпа из говядины готовится так: мясо заливаем холодной водой (3 литра), ставим на огонь. После закипания убавляем огонь и варим 1,5 часа, не забывая снимать пену. Добавляем целые луковицы и морковку, варим еще полчаса, достаем овощи из бульона, кладем нарезанный картофель. Обжариваем кусочки лука и морковки на сковороде, бросаем к ним помидоры и болгарский перец, тушим 5 минут. Эту зажарку выкладываем в кастрюлю, добавляем зиру, давленый чеснок. Солим, перчим шурпу из говядины и варим еще 10 минут.

Перед подачей посыпаем свежей зеленью. Получается ароматный, наваристый суп, как в лучших восточных традициях!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт салата с баклажанами и помидорами.

