Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке

Настоящая шурпа по-восточному: какие ингредиенты подготовить? Нам понадобятся 500 г говядины с косточкой, 3 луковицы, 2 морковки, 3 картофелины, 2 помидора, 1 сладкий перец, 3-4 зубчика чеснока, пучок свежей зелени, щепотка зиры, соль и перец (сколько попросит душа).
Шурпа из говядины готовится так: мясо заливаем холодной водой (3 литра), ставим на огонь. После закипания убавляем огонь и варим 1,5 часа, не забывая снимать пену. Добавляем целые луковицы и морковку, варим еще полчаса, достаем овощи из бульона, кладем нарезанный картофель. Обжариваем кусочки лука и морковки на сковороде, бросаем к ним помидоры и болгарский перец, тушим 5 минут. Эту зажарку выкладываем в кастрюлю, добавляем зиру, давленый чеснок. Солим, перчим шурпу из говядины и варим еще 10 минут.
Перед подачей посыпаем свежей зеленью. Получается ароматный, наваристый суп, как в лучших восточных традициях!
