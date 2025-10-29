Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:28

Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами

Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Удивите себя, родных и гостей интересным салатом с баклажанами и помидорами. Осенью готовить его — самое время!

Что делаем: баклажаны (2 шт.) режем небольшими кубиками и обжариваем на масле до золотистого оттенка и мягкости. Примерно 10 минут. Под занавес вливаем в сковороду соевый соус (30 мл) и прогреваем 60 секунд.

Спелые томаты (3 шт.) для салата с баклажанами режем также кубиками, 1 луковицу превращаем в полукольца, а чеснок (2 дольки) пропускаем через пресс. Соединяем в салатнице все ингредиенты, поливаем лимонным соком (15 мл), перчим, солим и добавляем измельченную свежую зелень.

И все! Салат с баклажанами получается безумно вкусным. Внимание: вызывает привыкание.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить теплый салат с тыквой и руколой.

Читайте также
На любой праздник: рулет из лаваша с крабовыми палочками
Семья и жизнь
На любой праздник: рулет из лаваша с крабовыми палочками
Воробьев наградил самых активных волонтеров Подмосковья
Регионы
Воробьев наградил самых активных волонтеров Подмосковья
Будете драться за каждый кусочек: готовим меренговый рулет — простой рецепт
Семья и жизнь
Будете драться за каждый кусочек: готовим меренговый рулет — простой рецепт
Свекла по-корейски: это не только самый вкусный рецепт, но и полезный — отлично чистит кишечник и дарит сияющую кожу
Общество
Свекла по-корейски: это не только самый вкусный рецепт, но и полезный — отлично чистит кишечник и дарит сияющую кожу
Не хуже оливье и не надо ничего варить: беру пекинку и ветчину, и через 15 минут готово — а еще он некалорийный и без тонны майонеза
Общество
Не хуже оливье и не надо ничего варить: беру пекинку и ветчину, и через 15 минут готово — а еще он некалорийный и без тонны майонеза
общество
рецепты
салат
баклажаны
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович оценил правдивость слухов о романе с коллегой по «Полю чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейск увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО
Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта
Названа дата прощания с актером Романом Поповым
В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах
«Готовимся уже сейчас»: стало известно, где ВС РФ ждут самые тяжелые бои
«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.