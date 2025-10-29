Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами

Удивите себя, родных и гостей интересным салатом с баклажанами и помидорами. Осенью готовить его — самое время!

Что делаем: баклажаны (2 шт.) режем небольшими кубиками и обжариваем на масле до золотистого оттенка и мягкости. Примерно 10 минут. Под занавес вливаем в сковороду соевый соус (30 мл) и прогреваем 60 секунд.

Спелые томаты (3 шт.) для салата с баклажанами режем также кубиками, 1 луковицу превращаем в полукольца, а чеснок (2 дольки) пропускаем через пресс. Соединяем в салатнице все ингредиенты, поливаем лимонным соком (15 мл), перчим, солим и добавляем измельченную свежую зелень.

И все! Салат с баклажанами получается безумно вкусным. Внимание: вызывает привыкание.

