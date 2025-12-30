Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 06:49

Шубу в сторону: готовим изысканное карпаччо из свеклы с форшмаком — топ-закуска к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо создано для того, чтобы произвести впечатление. Оно красиво смотрится на большой тарелке, его удобно есть, а вкус — достаточно смелый и взрослый, чтобы стать предметом разговора и запомниться гостям.

2 свеклы запекаю в фольге в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до мягкости. Остужаю, очищаю и нарезаю максимально тонкими слайсами. Выкладываю слайсы в один слой на большое блюдо, слегка сбрызгиваю лимонным соком. Для форшмака малосольную сельдь очищаю от кожи и костей, мелко рублю ножом вместе с 2-3 филе анчоусов. На мелкой терке натираю 1 вареное яйцо, половину луковицы и половину кислого яблока. Соединяю рыбную и яично-овощную смеси, добавляю 1 ст. л. размягченного сливочного масла, черный перец и тщательно перемешиваю до пастообразного состояния. Если яблоко недостаточно кислое, добавляю еще несколько капель лимонного сока. Полученный форшмак ложкой равномерно распределяю поверх слайсов свеклы. Украшаю закуску зеленым луком, цедрой лимона и каплей оливкового масла.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Рулетики из баклажанов — закуска, которая давно стала хитом любого праздника: классический рецепт
Общество
Рулетики из баклажанов — закуска, которая давно стала хитом любого праздника: классический рецепт
Плавленый сырок и пачка крабовых палочек — готовлю топовую закуску к Новому году за минуты
Общество
Плавленый сырок и пачка крабовых палочек — готовлю топовую закуску к Новому году за минуты
Сэндвич, который заставит полюбить свеклу: готовлю в медовом маринаде с ароматным сыром — топ среди ПП-перекусов
Общество
Сэндвич, который заставит полюбить свеклу: готовлю в медовом маринаде с ароматным сыром — топ среди ПП-перекусов
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Семья и жизнь
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Больше не готовлю «Гранатовый браслет» на Новый год, удивляю гостей салатом с горбушей и яблоком
Общество
Больше не готовлю «Гранатовый браслет» на Новый год, удивляю гостей салатом с горбушей и яблоком
закуски
свекла
рецепты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как оформить налоговый вычет за лечение — советы для экономных и бережливых
Россияне столкнулись с блокировками после одного вида переводов
Россиянам дали возможность проставлять новые отметки в паспорте
«Зеленского больше нет»: на Западе сделали внезапное заявление об Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 декабря
Украина содрогнулась от мощных ночных взрывов
Трамп адресовал властям Ирана новую угрозу
Россиянам напомнили, куда обращаться в случае ЧП в Новый год
Стало известно, где россияне смогут увидеть северное сияние 31 декабря
ВС РФ в Степногорске применяли против ВСУ «смертельные» рюкзаки
Россиянам рассказали о работе интернета в праздники
«Самолет-призрак» с россиянами застрял в турецком городе
Православным россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до Рождества
Спецслужбу США заподозрили в ударе дроном по Венесуэле
ВСУ бежали из Димитрова, бросая снаряжение: успехи ВС РФ к утру 30 декабря
Врач рассказал, как новогодние празднования могут ударить по здоровью
Сомнолог развеяла один из главных мифов о выходных
Институт Пушкина перечислил самые популярные слова 2025 года
В МЧС назвали предварительную причину смертоносного пожара на Камчатке
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.