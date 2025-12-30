Шубу в сторону: готовим изысканное карпаччо из свеклы с форшмаком — топ-закуска к Новому году

Шубу в сторону: готовим изысканное карпаччо из свеклы с форшмаком — топ-закуска к Новому году

Это блюдо создано для того, чтобы произвести впечатление. Оно красиво смотрится на большой тарелке, его удобно есть, а вкус — достаточно смелый и взрослый, чтобы стать предметом разговора и запомниться гостям.

2 свеклы запекаю в фольге в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до мягкости. Остужаю, очищаю и нарезаю максимально тонкими слайсами. Выкладываю слайсы в один слой на большое блюдо, слегка сбрызгиваю лимонным соком. Для форшмака малосольную сельдь очищаю от кожи и костей, мелко рублю ножом вместе с 2-3 филе анчоусов. На мелкой терке натираю 1 вареное яйцо, половину луковицы и половину кислого яблока. Соединяю рыбную и яично-овощную смеси, добавляю 1 ст. л. размягченного сливочного масла, черный перец и тщательно перемешиваю до пастообразного состояния. Если яблоко недостаточно кислое, добавляю еще несколько капель лимонного сока. Полученный форшмак ложкой равномерно распределяю поверх слайсов свеклы. Украшаю закуску зеленым луком, цедрой лимона и каплей оливкового масла.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.