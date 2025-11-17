Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен

Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен Фото: Shutterstock/FOTODOM
Готовим печеночный торт — ту самую вкуснятину, ради которой стоит забыть о диете! Берем 500 граммов говяжьей печени, очищаем от пленок и вместе с луковицей, 1/2 стакана молока и 3 яйцами превращаем блендером в шелковистое пюре. Добавляем 3 столовых ложки муки, солим-перчим — тесто готово!

Далее по рецепту печеночного торта на раскаленной сковородке выпекаем тонкие блинчики-коржи до румяных крапинок. Пока они остывают, замешиваем крем: смешиваем майонез с мелко тертой морковкой и давленым чесноком — получается остро-сладкий соус.

Собираем печеночный торт, щедро смазывая каждый корж ароматным кремом. Отправляем в холодильник на 2–3 часа — пусть пропитается и станет нежным как шелк. Режем на порции и украшаем веточками петрушки. Этот торт докажет, что печень может быть роскошным деликатесом!

