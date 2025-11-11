Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро

Приготовьте шакшуку на сковороде вместе с NEWS.ru. Это восточное блюдо с яйцами в ароматном томатном соусе. Идеальный вариант для сытного завтрака или быстрого ужина.

Нарежьте две луковицы кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте два болгарских перца, нарезанных соломкой, и готовьте еще пять минут. Влейте 400 граммов протертых помидоров (можно использовать консервированные). Приправьте щепоткой молотого тмина, такой же порцией сладкой паприки, посолите и поперчите по вкусу. Тушите шакшуку на сковороде под крышкой около 10 минут.

Как только соус станет идеально густым, смело сделайте в нем четыре ложбинки-гнезда и бережно отправьте туда яйца. Накрываем все крышкой и томим на маленьком огне 5–7 минут. Наша цель — белки в меру упругие, а желтки трепещуще-жидкие! Финальный аккорд — щедрый залп изрубленной свежей зелени. Петрушка или кинза — тут уж решайте по обстановке, но без этого фейерверка аромата никуда! Подавайте шакшуку на сковороде с ломтиками свежего хлеба.

