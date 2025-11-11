Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:13

Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро

Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приготовьте шакшуку на сковороде вместе с NEWS.ru. Это восточное блюдо с яйцами в ароматном томатном соусе. Идеальный вариант для сытного завтрака или быстрого ужина.

Нарежьте две луковицы кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте два болгарских перца, нарезанных соломкой, и готовьте еще пять минут. Влейте 400 граммов протертых помидоров (можно использовать консервированные). Приправьте щепоткой молотого тмина, такой же порцией сладкой паприки, посолите и поперчите по вкусу. Тушите шакшуку на сковороде под крышкой около 10 минут.

Как только соус станет идеально густым, смело сделайте в нем четыре ложбинки-гнезда и бережно отправьте туда яйца. Накрываем все крышкой и томим на маленьком огне 5–7 минут. Наша цель — белки в меру упругие, а желтки трепещуще-жидкие! Финальный аккорд — щедрый залп изрубленной свежей зелени. Петрушка или кинза — тут уж решайте по обстановке, но без этого фейерверка аромата никуда! Подавайте шакшуку на сковороде с ломтиками свежего хлеба.

Ранее NEWS.ru писал, как сделать грузинские рулетики из баклажанов.

Читайте также
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Семья и жизнь
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Курицу больше не жарю. Готовлю ужин «под шубой»: нужны грудка, грибы и сыр — эту вкуснятину съедят без ничего
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю ужин «под шубой»: нужны грудка, грибы и сыр — эту вкуснятину съедят без ничего
Никаких скучных запеканок! Сочная куриная грудка по-немецки: простой и вкусный ужин для всей семьи
Общество
Никаких скучных запеканок! Сочная куриная грудка по-немецки: простой и вкусный ужин для всей семьи
Шакшука хороша и зимой и летом: все секреты любимого ближневосточного блюда — обалденная яичница на завтрак за минуты
Общество
Шакшука хороша и зимой и летом: все секреты любимого ближневосточного блюда — обалденная яичница на завтрак за минуты
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Семья и жизнь
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
рецепты
кулинария
шакшука
общество
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Беременная Курникова попала в объектив фотографов
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.