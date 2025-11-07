Бадриджани: закуска из баклажанов с орехами — грузинская кухня

Этот рецепт из баклажанов спасет вас, когда на пороге гости! Готовим как грузины: возьмите три сиреневых овоща, нарежьте их вдоль на полоски толщиной примерно полсантиметра. Посыпьте солью и оставьте на 20 минут — это уберет горечь. После промойте под холодной водой и обжарьте на растительном масле до мягкости и румяного цвета.

Для ореховой основы рулетиков из баклажанов вам понадобится стакан грецких орехов, пара чесночных зубчиков, небольшой пучок свежей кинзы, щепотка молотого кориандра и такая же щепотка приправы хмели-сунели.

Далее измельчите это в блендере до состояния мелкой крошки. Добавьте столовую ложку винного уксуса и немного воды, чтобы масса стала похожей на густую пасту.

Остывшие баклажанные заготовки смажьте ореховой пастой и аккуратно сверните в плотные рулетики. Выложите рулетики из баклажанов на блюдо, украсьте зернышками граната и веточками зелени.

