31 декабря 2025 в 10:27

Елочки в тарталетках: простая и вкусная закуска для праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти елочки в тарталетках выглядят эффектно, готовятся быстро и всегда первыми исчезают со стола. Нежная курица, сыр и орехи создают насыщенный, но при этом сбалансированный вкус. Отличный вариант для праздника, когда хочется обойтись без лишних хлопот.

Ингредиенты: отварная куриная грудка — 400 г, сыр — 150 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — 100–120 г, грецкие орехи — 50 г, укроп — по вкусу, маленькие тарталетки.

Приготовление: куриную грудку мелко нарежьте или разберите на волокна, сыр натрите на мелкой терке, орехи измельчите ножом или в блендере. Соедините курицу, сыр, орехи и чеснок, пропущенный через пресс, посолите и поперчите по вкусу, затем постепенно добавляйте майонез, добиваясь плотной, хорошо держащей форму массы. Из полученной смеси сформируйте небольшие конусы, аккуратно обваляйте их в мелко нарезанном укропе и выложите в тарталетки, получится елочка, на макушку которой нужно поместить зернышки граната или кусочки морковки. По желанию украсьте орехами или зеленью и подавайте к столу.

Ранее мы делились рецептом закуски из помидоров с сырной массой и оливками. Вкуснятина из 4 ингредиентов.

Проверено редакцией
закуска
тарталетки
простой рецепт
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
