Когда мясо надоело: беляши на сковороде с лисичками и картошкой

Предлагаем сотворить на ваше кухне произведение искусства — беляши на сковороде с грибами и картофельным пюре. Для теста необходимо 500 г муки, 250 мл молока, 1 яйцо, 1 ст. л. растопленного сливочного масла, 1 ч. л. сухих дрожжей, щепотка соли и сахара. Для начинки: 300 г свежих лисичек, 2 вареные картофелины (размять), 1 луковица, 50 г мягкого козьего сыра, 3 ст. л. сливок, веточка розмарина.

Замесите тесто на беляши, оставьте на полтора часа в тепле, обжарьте лук с розмарином, добавьте грибы. Когда жидкость испарится, влейте сливки, потушите 5 минут. Смешайте с картошкой и раскрошенным сыром.

Далее раскатанное тесто нарежьте квадратиками и на каждый положите начинку, защипните конвертиком. Обжаривайте беляши на сковороде с двух сторон до румяной корочки. Получается ароматная, сытная выпечка с нежной грибной начинкой.

Конвертики с лисичками и картошкой будут идеально сочетаться с брусничным вареньем!

