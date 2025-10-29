На любой праздник: рулет из лаваша с крабовыми палочками

Какие есть начинки для рулета из лаваша? Давайте приготовим классный перекус, добавив любимые всеми крабовые палочки! Эта холодная закуска вас и ваших гостей буквально заворожит! Готовьте больше, иначе кому-то точно не достанется! Свежий легкий рецептик уже лежит для вас на NEWS.ru.

Этот рулет из лаваша готовим так: крабовые палочки (200 г), вареные яйца (3 шт.) и сыр твердый (250 г) измельчите теркой. Чеснок для пикантности (2 зубчика) пропустите через пресс, мелко порубите вашу любимую свежую зелень (любую, в любом объеме). Далее все смешиваем и заправляем майонезом (200 г), солим, перчим по вкусу.

Равномерно распределите приготовленную начинку для рулета из лаваша (берем 1 лист) по хлебной основе. Сверните его плотно, используя пищевую пленку для фиксации. Чтобы рулет из лаваша с крабовыми палочками стал суперсочным, оставьте его в холодильнике на 2–3 часа. Есть вероятность, что после этого домашние будут просить готовить это блюдо на завтрак. Но, к большому счастью, рулет готовится просто! Приятного аппетита!

