23 октября 2025 в 20:31

Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой

Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уже не знаете, что готовить? Предлагаем запечь горбушу в духовке. Что для этого понадобится: 1 рыба (можно стейки), 2 луковицы, 150 г сметаны, лимон, соль, перец, приправа для рыбы, 50 г твердого сыра (по желанию).

Рыбку без внутренностей, головы и чешуи щедро натираем приправами, лук режем колечками и пассеруем до мягкости и золотистого цвета. Далее для приготовления горбуши в духовке выкладываем на дно формы лук, а затем главный ингредиент. Оставьте немного луковых колечек, чтобы накрыть рыбу сверху. Потом обильно смазываем блюдо сметаной и посыпаем тертым сыром. Ставим горбушу в духовку на полчаса, готовим ее при 180 ℃.

Приятного аппетита! Восполните уровень омега-3 и других питательных элементов, ведь впереди еще зима!

Ранее NEWS.ru раскрывал секрет приготовления мягкой говяжьей печени.

