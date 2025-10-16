4 простых шага: рецепт говяжьей печени на сковороде — сочнее не бывает

Идеальная говяжья печень на сковороде появится на вашем столе, если последуете советам NEWS.ru! Рецепт проверенный! Это будет сочная основа, которую можно подавать с картофельным пюре или макаронами. Ингредиенты: собственно сама печень — 500 г, луковица — 2 шт., сметана — 150 г, молоко — 0,5 л, мука — 4–5 ст. л.

Очищенную от пленки печень режем пластинами, заливаем молоком на 40 минут — это уберет горечь. Обсушите кусочки, обваляйте в муке. Быстро обжаривайте говяжью печень на сковороде по 80 секунд, меняя стороны.

Там же подрумяньте лук полукольцами. Верните говяжью печенку к луку. Добавьте сметану, любимые приправы. Держите на медленном огне около 8 минут. Не забываем крышку в посудомойке — ей место на сковороде! И все! Наслаждайтесь обедом или ужином!

