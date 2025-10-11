Какие продукты нужно есть в октябре: варенье из черноплодной рябины

Черноплодная рябина максимально насыщена витаминами: витамина С в ней больше, чем в лимоне. Почему ее нужно есть в октябре — на NEWS.ru.

Польза черноплодной рябины

Эта ягода — природная «прививка» от осенних простуд. Укрепляет сосуды, мягко снижает давление и нормализует холестерин. Помогает контролировать уровень сахара и улучшает пищеварение благодаря пектину.

Простой рецепт варенья из черноплодной рябины

Понадобятся: ягодки — 1,5 кг, кисленькие яблочки — 650 г, сахарок — чуть больше килограмма, цитрусовый сок (объем выбирайте сами), вода — 100–150 мл. Домашнее варенье из черноплодной рябины готовим так: держим ягоды на плите с яблочными дольками, пока они не размягчатся.

Превращаем массу в пюре блендером. Далее вводим сахар и цитрусовый сок. Прогреваем варенье из черноплодной рябины около 15 минут после того, как смесь закипит. Раскладываем по банкам, укупориваем и прячем под плед.

