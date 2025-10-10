Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 14:03

Особенный вкус: рецепт квашеной капусты на зиму с ламинарией

Особенный вкус: рецепт квашеной капусты на зиму с ламинарией Особенный вкус: рецепт квашеной капусты на зиму с ламинарией Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления этой квашеной капусты на зиму понадобятся: 1,8 кг белокочанной капусты, 50 г сушеной морской капусты, 1 морковь, 1 небольшая свекла, 20 г имбиря, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. кунжута, 1/2 перца чили, 40 г соли, 15 г сахара.

Как готовим квашеную капусту с добавлением морской: замачиваем ламинарию в прохладной воде 20 минут. Белокочанную капусту шинкуем и мнем с солью и сахаром, корнеплоды трем на терке.

Все ингредиенты смешиваем, в том числе морскую капусту. Овощную смесь плотно утрамбовываем и ставим гнет. Держать квашеную капусту на зиму нужно в течение 3–4 суток при температуре 18–22°C. Не забывайте прокалывать массу. Далее переложите ее в банки и уберите в прохладное место.

Ранее NEWS.ru писал о квашеной капусте с можжевельником.

общество
рецепты
кулинария
квашеная капуста
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Кабмин Украины запасается биотуалетами на фоне блэкаута
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.