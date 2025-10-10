Особенный вкус: рецепт квашеной капусты на зиму с ламинарией

Для приготовления этой квашеной капусты на зиму понадобятся: 1,8 кг белокочанной капусты, 50 г сушеной морской капусты, 1 морковь, 1 небольшая свекла, 20 г имбиря, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. кунжута, 1/2 перца чили, 40 г соли, 15 г сахара.

Как готовим квашеную капусту с добавлением морской: замачиваем ламинарию в прохладной воде 20 минут. Белокочанную капусту шинкуем и мнем с солью и сахаром, корнеплоды трем на терке.

Все ингредиенты смешиваем, в том числе морскую капусту. Овощную смесь плотно утрамбовываем и ставим гнет. Держать квашеную капусту на зиму нужно в течение 3–4 суток при температуре 18–22°C. Не забывайте прокалывать массу. Далее переложите ее в банки и уберите в прохладное место.

