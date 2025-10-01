Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 23:21

Как это делают немцы: рецепт квашеной капусты с можжевельником

Как это делают немцы: рецепт квашеной капусты с можжевельником

Хотите интересный рецепт квашеной капусты? Давайте расскажем о немецких гастротрадициях ее приготовления. Ингредиенты: капуста белокочанная — 3 кг, морковь столовая — 2 корнеплода (200 г), соль — 60 г, семена тмина — 5 г, ягоды можжевельника — 3 г (опционально).

Рецепт квашеной капусты: превращаем в соломку капусту, трем крупно морковку и мешаем их с солью. Интенсивно разминайте 12–15 минут. Добавьте туда тмин и можжевельник. Плотно уложите в керамическую емкость и установите гнет. Выдерживайте при температуре 18–20 °C в течение 72–96 часов, не забывая ежедневно прокалывать овощную массу.

Когда газов больше не будет, переместите квашеную капусту в прохладное место (+2–4 °C). Блюду надо постоять 14–21 сутки.

Ранее NEWS.ru писал, как готовить облепиховый смузи.

общество
рецепты
кулинария
капуста
Алина Ясинская
А. Ясинская
