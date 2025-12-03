Рассольник с рисом — самый уютный зимний суп: простой рецепт для уютного обеда. От этого супа просто невозможно отказаться — он идеально подходит для холодного времени года, а также восстанавливает силы после щедрого застолья. Всегда первым делом варю именно его.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мяса на косточке (у меня были свиные ребра), 4 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 1 ст. ложка томатной пасты, 3 ст. ложки риса, 3–4 соленых огурца, соль и перец по вкусу, лавровый лист, свежая зелень и растительное масло для обжарки.

Как приготовить: мясо залейте 2,5–3 литрами холодной воды и варите около 1,5 часа до мягкости, снимая пену. Бульон процедите, мясо отделите от костей и верните в кастрюлю. Добавьте нарезанный кубиками картофель и промытый рис, варите 15 минут. Пока варится основа, на растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости, добавьте томатную пасту и потомите пару минут. Соленые огурцы натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Добавьте зажарку и огурцы в суп, варите еще 10 минут. В конце добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу (помните про соленость огурцов!). Подавайте, обильно посыпав свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом вместо надоевшего борща и лапши. Куэйти — вьетнамский суп с рисовой лапшой и яйцом. Очень простой и вкусный.