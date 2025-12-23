Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:30

Говядину на Новый год готовлю так — с кофе и вишневым джемом: вкус как в ресторане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Не пугайтесь кофе в специях: он не перебивает мясо, а дает благородную корочку и легкий аромат. А вот вишневый джем здесь — как финальный штрих: кисло‑сладкая нота отлично подчеркивает сочную говядину. Идеальное мяско на Новый год!

Ингредиенты: говядина — 700 г, лук — 1 шт., молотый кофе — 2 ст. л., смесь перцев — 2 ст. л., соль — 0,5 ст. л., уксус 6% — 50 мл, сливочное масло — для жарки, вишневый джем — 3–4 ст. л. (для подачи и/или соуса), по желанию немного воды/мясного сока для регулировки густоты соуса.

Смешайте кофе, перцы и соль. Говядину очистите, обсушите, сделайте несколько надрезов и хорошо обваляйте в смеси. Ткань смочите уксусом, заверните мясо и уберите в холодильник на 4 часа (можно на ночь). Достаньте, слегка стряхните лишнее и обжарьте со всех сторон на сливочном масле до румяной корочки. В форму положите лук толстыми кольцами, сверху — мясо, накройте фольгой. Запекайте при 200 °C 3 часа. Переложите говядину на блюдо и накройте фольгой на 10 минут. Соус: лук из формы измельчите, добавьте мясной сок и 1–2 ст. л. вишневого джема, прогрейте. Нарежьте мясо ломтиками, полейте соусом, подайте с овощами.

Ранее мы делились рецептом соуса, с которым вы не узнаете бюджетную рыбу. Чумовой рецепт на Новый год, как в ресторане.

Проверено редакцией
Читайте также
Когда за окном метель и холод, готовлю к ужину этот лагман с говядиной — уютный и согревающий: такое блюдо обожают все
Общество
Когда за окном метель и холод, готовлю к ужину этот лагман с говядиной — уютный и согревающий: такое блюдо обожают все
Этот простой рецепт победит новомодную мешанину: готовим салат «По-домашнему» с говядиной и горошком
Общество
Этот простой рецепт победит новомодную мешанину: готовим салат «По-домашнему» с говядиной и горошком
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Семья и жизнь
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
«Боярыню» готовлю каждый Новый год: традиционный вкус без лишних хлопот, который побеждает новомодные выкрутасы
Общество
«Боярыню» готовлю каждый Новый год: традиционный вкус без лишних хлопот, который побеждает новомодные выкрутасы
Под чай, плед и близких рядом: хорошее новогоднее кино для вечера — три фильма с высоким рейтингом
Общество
Под чай, плед и близких рядом: хорошее новогоднее кино для вечера — три фильма с высоким рейтингом
говядина
простой рецепт
Новый год
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили причину одной из самых сильных атак ВС РФ на Украину
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Верховный суд выпустил постановление о критике российских чиновников
В России предупредили о скором распаде НАТО
ЦБ обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.