Говядину на Новый год готовлю так — с кофе и вишневым джемом: вкус как в ресторане

Говядину на Новый год готовлю так — с кофе и вишневым джемом: вкус как в ресторане

Не пугайтесь кофе в специях: он не перебивает мясо, а дает благородную корочку и легкий аромат. А вот вишневый джем здесь — как финальный штрих: кисло‑сладкая нота отлично подчеркивает сочную говядину. Идеальное мяско на Новый год!

Ингредиенты: говядина — 700 г, лук — 1 шт., молотый кофе — 2 ст. л., смесь перцев — 2 ст. л., соль — 0,5 ст. л., уксус 6% — 50 мл, сливочное масло — для жарки, вишневый джем — 3–4 ст. л. (для подачи и/или соуса), по желанию немного воды/мясного сока для регулировки густоты соуса.

Смешайте кофе, перцы и соль. Говядину очистите, обсушите, сделайте несколько надрезов и хорошо обваляйте в смеси. Ткань смочите уксусом, заверните мясо и уберите в холодильник на 4 часа (можно на ночь). Достаньте, слегка стряхните лишнее и обжарьте со всех сторон на сливочном масле до румяной корочки. В форму положите лук толстыми кольцами, сверху — мясо, накройте фольгой. Запекайте при 200 °C 3 часа. Переложите говядину на блюдо и накройте фольгой на 10 минут. Соус: лук из формы измельчите, добавьте мясной сок и 1–2 ст. л. вишневого джема, прогрейте. Нарежьте мясо ломтиками, полейте соусом, подайте с овощами.

Ранее мы делились рецептом соуса, с которым вы не узнаете бюджетную рыбу. Чумовой рецепт на Новый год, как в ресторане.