23 декабря 2025 в 13:25

Как избавиться от неприятных запахов из вентиляции в квартире: простые решения и советы для комфорта дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неприятные запахи из вентиляции портят уют и создают дискомфорт, особенно в многоквартирных домах. Причины могут быть разными: от технических проблем до действий соседей. Понимание источника запаха помогает выбрать правильный способ решения и сохранить чистоту воздуха в квартире.

Часто неприятные ароматы появляются из-за засоров или разрушений старых вентиляционных систем. В этом случае стоит обратиться к специалистам — самостоятельное вмешательство в общедомовые коммуникации опасно. Другой источник — нарушения конструкции после ремонта или незаконные подключения соседей, которые нарушают естественный воздухообмен. Зимой наледь внутри каналов блокирует циркуляцию воздуха, а мощные кухонные вытяжки соседей создают обратное давление, принося запахи к вам.

Избавиться от дискомфорта помогают приточные клапаны на окна или стены, которые увеличивают приток свежего воздуха, и собственная вытяжка с обратным клапаном. Клапан закрывается, когда вытяжка не работает, блокируя чужие запахи, а открывается при включении. Эти методы не идеальны, но позволяют минимизировать посторонние ароматы и вернуть в дом комфорт.

Ранее сообщалось, что застарелый жир на сковороде знаком каждой хозяйке. Часто мы тратим деньги на бытовую химию или экспериментируем с содой и уксусом, но есть более простой и безопасный метод, проверенный поколениями. Он не требует дорогих средств и возвращает посуде первозданный вид даже в самых запущенных случаях.

