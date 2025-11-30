Чистая вентиляция без хлопот: простой трюк для сияющей решетки — быстрый способ, который экономит время и силы

Вентиляционная решетка на кухне часто загрязняется быстрее других поверхностей, и многие даже не подозревают, насколько это влияет на свежесть воздуха в доме. Этот простой способ помогает навести порядок за минуты и не требует ни снятия конструкции, ни специальных средств.

Чтобы привести решетку в порядок, достаточно старой зубной щетки и обычной влажной салфетки. Оберните салфетку вокруг щетинки и хорошо закрепите. Получившимся инструментом пройдитесь по всей поверхности решетки, тщательно очищая ребра и маленькие углубления.

Мягкая щетина легко проникает в узкие промежутки, а салфетка собирает пыль, жир и копоть. Если материал быстро загрязняется, просто замените его. Такой метод занимает около пяти минут и сразу возвращает решетке аккуратный ухоженный вид.

