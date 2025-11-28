День матери
28 ноября 2025 в 13:55

Апельсиновые корки против микробов: простой и натуральный способ очистить разделочную доску за минуты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Разделочная доска ежедневно контактирует с продуктами, и на ней быстро скапливаются бактерии. Обычное мытье не всегда помогает, а покупные антисептики стоят дорого. Но есть простой и натуральный способ дезинфицировать доску и избавиться от запахов всего за несколько минут — с помощью апельсиновой корки и крупной соли.

Метод работает очень просто: цитрусовая кожура содержит натуральные масла и кислоты с антисептическим эффектом, а соль выступает абразивом. Возьмите половинку апельсина, насыпьте на неё немного крупной соли и круговыми движениями обработайте поверхность доски.

Соль снимает налет и частицы пищи, а масла нейтрализуют неприятные запахи. После этого тщательно промойте доску водой и высушите, поставив вертикально или протерев тканью. Этот способ безопасен, экономичен и оставляет легкий цитрусовый аромат, превращая отходы в полезный кухонный инструмент.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Марина Макарова
М. Макарова
