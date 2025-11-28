Апельсиновые корки против микробов: простой и натуральный способ очистить разделочную доску за минуты

Разделочная доска ежедневно контактирует с продуктами, и на ней быстро скапливаются бактерии. Обычное мытье не всегда помогает, а покупные антисептики стоят дорого. Но есть простой и натуральный способ дезинфицировать доску и избавиться от запахов всего за несколько минут — с помощью апельсиновой корки и крупной соли.

Метод работает очень просто: цитрусовая кожура содержит натуральные масла и кислоты с антисептическим эффектом, а соль выступает абразивом. Возьмите половинку апельсина, насыпьте на неё немного крупной соли и круговыми движениями обработайте поверхность доски.

Соль снимает налет и частицы пищи, а масла нейтрализуют неприятные запахи. После этого тщательно промойте доску водой и высушите, поставив вертикально или протерев тканью. Этот способ безопасен, экономичен и оставляет легкий цитрусовый аромат, превращая отходы в полезный кухонный инструмент.

