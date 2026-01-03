Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 04:33

Готовлю творожное печенье «Гусиные лапки» — тот самый рецепт из детства с хрустящим сахарным краем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Гусиные лапки» — это идеальный баланс текстур: нежная и мягкая середина сочетается с хрустящими карамелизованными краями, которые образуются благодаря сахару при запекании.

Смешиваю 200 г творога, 80 г мягкого сливочного масла, 2 желтка, 150 г муки, 5 г разрыхлителя, щепотку соли и ванилин до образования однородного мягкого теста. Убираю его в холодильник на 30 минут — это поможет тесту не липнуть при раскатке. Охлажденное тесто раскатываю в пласт толщиной около 5 мм и вырезаю кружки стаканом.

Каждый кружок обмакиваю с одной стороны в сахар, складываю пополам сахарной стороной внутрь, снова обмакиваю в сахар и складываю еще раз пополам, чтобы получилась треугольная «лапка» с сахарными слоями. Выкладываю заготовки на противень с пергаментом и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета и хрустящих сахарных краев.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Молочные коржики по ГОСТу — мой секрет нежной выпечки, как в советской столовой
Общество
Молочные коржики по ГОСТу — мой секрет нежной выпечки, как в советской столовой
Готовлю куриные шарики с курагой и фисташками — изысканная закуска к Рождеству, которая покорит всех
Общество
Готовлю куриные шарики с курагой и фисташками — изысканная закуска к Рождеству, которая покорит всех
Кекс «Рождественский»: рецепт для семейного чаепития — аромат корицы и орехов наполнит дом праздником
Общество
Кекс «Рождественский»: рецепт для семейного чаепития — аромат корицы и орехов наполнит дом праздником
С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи
Общество
С этим сокровищем и праздник удался — миндальное печенье с апельсиновой цедрой: только белок, сахар и орехи
Готовим имбирное печенье к Рождеству: уютная выпечка с корицей и какао для праздника
Общество
Готовим имбирное печенье к Рождеству: уютная выпечка с корицей и какао для праздника
еда
выпечка
печенье
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли восемь пунктов управления БПЛА за сутки
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
«Считает мерзким»: в Польше набросились на Туска из-за путаницы
Сон о лисе: любовь, обман или богатство?
В Совфеде раскрыли, от каких налогов освобождены пенсионеры
Индийские бизнесмены хотят занять освободившееся место на рынке России
«Видели всех»: беженка рассказала, где поселили наемников ВСУ в ДНР
Шерпа рассказала о неувязке позиции США по вопросу санкций
Трамп остановил сделку по полупроводникам
В Сергиевом Посаде начался пожар площадью три тысячи квадратных метров
«Принять потерю»: в США высказались о территориальных уступках Киева
Автобус столкнулся с грузовиком на шоссе и 11 человек погибли
Мошенники стали обзванивать банки от имени своих жертв
Фаза Луны сегодня, 3 января: что принесет первое полнолуние 2026 года
Россия отреагировала на празднование дня рождения Бандеры в Австрии
Угроза атаки БПЛА была объявлена на Северном Кавказе
На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
Частный вертолет с четырьмя людьми разбился в горах
Дмитриев назвал единственную реальную надежду для Европы
Иранская полиция изъяла у протестующих огнестрельное и холодное оружие
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.