Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 ноября 2025 года

Какой сегодня день? 19 ноября смотрят историю о любимом Человеке-пауке, говорят о туалетах и проблемах мужчин. Еще сегодня достают со шкафа своих плюшевых медведей и вспоминают человека в железной маске.

Памятные даты и исторические события 19 ноября

Взгляните вокруг — стекло повсюду: окна домов и машин, посуда на столе, очки и даже изящные художественные изделия. Этот хрупкий, но необходимый материал сопровождает нас везде. Сегодня чествуют тех самых мастеров, которые превращают раскаленную массу в полезные и красивые вещи, — работников стекольной промышленности.

У настоящих стеклоделов зоркий глаз, чуткий слух и особая интуиция, позволяющая чувствовать капризный материал. Давайте поздравим представителей этой промышленности! В России их профессиональный праздник отмечается каждый год 19 ноября, и в 2025 году он проходит уже в 26-й раз.

Какие праздники отмечают 19 ноября? Конкретно сегодня весь мир обращает внимание на мужчин. Идея создания особого дня для мужского населения долгое время витала в воздухе. Сегодняшняя дата как Международный мужской день впервые прозвучала в 1999 году. Праздник призван подчеркнуть значимость мужчин в семье и их вклад в общественное развитие. Он также проливает свет на существующую гендерную дискриминацию, которая часто остается в тени. Сегодня общественность обсуждает проблемы неравенства, с которыми сталкивается сильный пол. Даже в этой формулировке есть некое давление на мужчин, от которых ждут, что они будут всегда сильными и непобедимыми.

19 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

19 ноября во всем мире посвящен туалету. И нет, это не день, когда все массово ходят в туалет, отмечая тем самым праздник. Это вовсе не шутка. В старину города сталкивались с серьезными проблемами из-за отсутствия канализации и общественных туалетов. Люди выливали нечистоты прямо на улицы, а многие справляли нужду в садах, реках или прямо у домов. Задумываться о личной гигиене начали только в XIX веке, и именно вопросам санитарии посвящен этот необычный праздник. В первый раз его отметили 23 года назад.

Какой сегодня день в России? В 19-й ноябрьский день все вспоминают плюшевого мишку. Эта игрушка стала настоящим символом уюта и нежности. В этот день приятно делиться фотографиями своих любимых игрушечных медвежат и просто вспоминать светлые моменты из детства. Это прекрасный повод вспомнить, как много может значить маленький мягкий друг. Сегодняшний праздник напоминает нам, что настоящая ценность часто кроется в простых вещах, способных дарить тепло и уют даже спустя многие годы.

Церковные и религиозные праздники сегодня

19 ноября 2025 года отмечается народный праздник Павел Ледостав, получивший свое название ото льда, сковывающего в это время реки и озера. В православной традиции эта дата посвящена памяти святителя Павла Константинопольского, проявившего необычайную стойкость в исповедании веры.

Какие праздники отмечают 19 ноября Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Именины и дни ангела сегодня

Персональный праздник 19 ноября у нескольких людей. Речь идет об обладателях 10 имен: Виктор, Николай, Арсений, Гавриил, Павел, Василий, Клавдия, Александра, Нина и Серафима.

Этот день в истории: что произошло 19 ноября

Какой сегодня день? 19 ноября 1703 года в Бастилии скончался самый загадочный узник эпохи Людовика XIV, вошедший в историю как «человек в железной маске». При жизни он носил на лице бархатную маску, которую народная молва и писатели-романтики впоследствии превратили в железную. Этот таинственный заключенный, известный в тюремных записях под номером 64489001, провел долгие годы в заточении, переводился из одной крепости в другую и с 1698 года содержался в Бастилии. Его личность остается одной из самых интригующих исторических загадок, породившей множество легенд и гипотез — от предположения о его королевском происхождении до версии о том, что он мог быть сводным братом или даже двойником Людовика XIV.

Ровно 31 год назад в Америке состоялась премьера культового мультсериала «Человек-паук», созданного с невиданным для анимации бюджетом. Проект мгновенно завоевал мировую популярность, встав в один ряд с такими легендами, как «Люди Икс» и «Бэтмен». Российские зрители познакомились с этой выдающейся адаптацией комиксов 1 апреля 1999 года. Кстати, можно сегодня включить еще и фильм. Выбирайте своего Человека-паука: Тобби Магуайр, Эндрю Гарфилд или Том Холланд.

Что за день 19 ноября Фото: KPA/Global Look Press

Кто умер и родился 19 ноября

Сегодня исполняется 314 лет со дня рождения Михаила Ломоносова — универсального гения, ставшего гордостью российской науки. Выдающийся энциклопедист не только дал современное определение физической химии и наметил ее главные направления, но и проявил себя в самых разных областях: от астрономии и геологии до поэзии и истории. Именно он разработал проект Московского университета, носящего сегодня его имя, и совершил фундаментальное открытие, обнаружив атмосферу у Венеры. Ломоносов вошел в историю как титан мысли, чьи труды заложили основу отечественного просвещения и научного прогресса.

В один день с Ломоносовым родился русский археолог граф Сергей Строганов. Он основал первую бесплатную школу рисования в Москве (знаменитое Строгановское училище). На его средства проводились масштабные раскопки в Крыму. Строганов собрал бесценные собрания древних монет, старинных икон и картин европейских мастеров. В 1859 году он создал Археологическую комиссию, которую возглавлял до конца жизни.

Кто родился 19 ноября Фото: Вячеслав Бобков/РИА Новости

В 1914–1915 годах США потряс процесс рабочего поэта Джо Хилла. Он, активист радикального профсоюза «Индустриальные рабочие мира», был обвинен в убийстве, которого не совершал. Честного суда для Хилла требовали и друзья, и идеологические противники, и сам президент страны — но добиться справедливости в этом деле не удалось. Несмотря на недостаток улик, 19 ноября 1915 года Хилл был казнен. Однако его смерть лишь сплотила профсоюзы, а сам Хилл стал иконой радикального рабочего движения США.

19 ноября 2017 года в тюрьме скончался Чарльз Мэнсон — одна из самых мрачных фигур в американской истории. Печально известный лидер деструктивной секты, он направлял своих последователей на совершение серии жестоких убийств в 1969 году. Его жертвами стали несколько человек, включая талантливую актрису Шэрон Тейт, которая была на последнем месяце беременности. Хотя первоначально Мэнсон получил смертный приговор, его заменили пожизненным заключением, в тюрьме преступник и провел остаток своих дней.