17 ноября 2025 в 09:43

Едим по-царски: кролик в духовке — вкусный вечер обеспечен

Едим по-царски: кролик в духовке — вкусный вечер обеспечен Едим по-царски: кролик в духовке — вкусный вечер обеспечен Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Предлагаем рецепт приготовления кролика в духовке. Ужинаем как цари! Сначала на порционные кусочки разделываем тушку и готовим волшебный маринад: смешиваем 200 г сметаны, 3 ложки дижонской горчицы, целую головку чеснока (давим прессом), сок одного лимона, 100 мл белого вина и веточки розмарина.

Заливаем кролика этим ароматным соусом и отправляем в холодильник на 4–6 часов — пусть пропитается нежностью. Затем обжариваем кусочки на оливковом масле до румяной корочки, перекладываем в форму и поливаем оставшимся маринадом.

Томим кролика в духовке под фольгой час при 180 °C, затем снимаем покрывало и даем подрумяниться еще 15 минут. Подаем с печеной картошкой и свежими овощами — мясо тает во рту, а аромат сводит с ума!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать меренговый рулет по простому рецепту.

