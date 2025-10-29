Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:23

Будете драться за каждый кусочек: готовим меренговый рулет — простой рецепт

Будете драться за каждый кусочек: готовим меренговый рулет — простой рецепт Будете драться за каждый кусочек: готовим меренговый рулет — простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для домашнего меренгового рулета понадобится: 4 яичных белка, 200 г кристаллического сахара, 5 мл лимонного фреша, 15 г кукурузного крахмала, 300 мл охлажденных сливок 33%, а также сезонные ягоды или фрукты.

Как приготовить меренговый рулет в домашних условиях: белки взбейте миксером до образования мягких пиков. Непрерывно взбивая, введите сахарный песок. Внесите цитрусовый сок и крахмальную пудру. Противень застелите пергаментом и распределите массу пластом 20 × 30 см.

Выпекайте домашний меренговый рулет 25 минут при 150 °C, затем снизьте до 130 °C и готовьте еще полчасика. Оставьте основу остывать в приоткрытой духовке. Далее охлажденные сливки взбейте с сахарной пудрой. Остывшую меренгу переверните на свежий лист пергамента и отделите использованную бумагу. Равномерно распределите кремовый слой, отступив 3 см от одного края. Разложите ягодную начинку и сверните плотный меренговый рулет. Пусть он полежит в холодильнике пару часов.

Даже в ресторан ходить не надо! Поверьте, что вы способны приготовить любое блюдо!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт горбуши в духовке с картошкой.

общество
рецепты
рулеты
десерты
Алина Ясинская
А. Ясинская
