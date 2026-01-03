Превращаю куриные бедра в нежнейшее блюдо по-венгерски — томлю 45 минут в ароматном соусе с паприкой

Это блюдо доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные манипуляции. Простые овощи и правильные специи творят чудеса, превращая обычную курицу в ресторанное блюдо.

В сковороде разогреваю смесь подсолнечного и небольшого кусочка сливочного масла. Обжариваю 5–6 куриных бедер до золотистой корочки с двух сторон, затем перекладываю на тарелку. В оставшемся масле пассерую нарезанный кубиками лук до мягкости, добавляю нарезанный сладкий красный перец и измельченный чеснок (3 зубчика).

Всыпаю 1 ч. л. паприки, соль, черный перец и 1 ст. л. муки, быстро перемешиваю. Добавляю 4 мелко нарезанных помидора (или перебитых в блендере), довожу соус до кипения и возвращаю курицу в сковороду. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне 45 минут, пока курица не станет очень нежной. Готовое блюдо посыпаю свежей рубленой зеленью.

