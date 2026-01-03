Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:33

Превращаю куриные бедра в нежнейшее блюдо по-венгерски — томлю 45 минут в ароматном соусе с паприкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные манипуляции. Простые овощи и правильные специи творят чудеса, превращая обычную курицу в ресторанное блюдо.

В сковороде разогреваю смесь подсолнечного и небольшого кусочка сливочного масла. Обжариваю 5–6 куриных бедер до золотистой корочки с двух сторон, затем перекладываю на тарелку. В оставшемся масле пассерую нарезанный кубиками лук до мягкости, добавляю нарезанный сладкий красный перец и измельченный чеснок (3 зубчика).

Всыпаю 1 ч. л. паприки, соль, черный перец и 1 ст. л. муки, быстро перемешиваю. Добавляю 4 мелко нарезанных помидора (или перебитых в блендере), довожу соус до кипения и возвращаю курицу в сковороду. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне 45 минут, пока курица не станет очень нежной. Готовое блюдо посыпаю свежей рубленой зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Сеешь в снег, получаешь яркую клумбу в конце мая: этот цветок гарантированно приживется
Общество
Сеешь в снег, получаешь яркую клумбу в конце мая: этот цветок гарантированно приживется
Этот апельсиновый пирог с целыми дольками стал моим любимым десертом — влажный, ароматный и не приторный
Общество
Этот апельсиновый пирог с целыми дольками стал моим любимым десертом — влажный, ароматный и не приторный
Готовлю имбирные пряники по старинному рецепту — с добавлением ржаной муки для идеального аромата и текстуры
Общество
Готовлю имбирные пряники по старинному рецепту — с добавлением ржаной муки для идеального аромата и текстуры
Самый вкусный салат «Курочка-несушка» с курицей и черносливом — изысканное сочетание, от которого все в восторге
Общество
Самый вкусный салат «Курочка-несушка» с курицей и черносливом — изысканное сочетание, от которого все в восторге
еда
рецепты
мясо
Венгрия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, как Карл III опозорился в Рождество
Володин запустил важный опрос о детстве
МИД России призвал сохранить мир в Латинской Америке
МИД России отреагировал на массированную атаку на Венесуэлу
«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле
Мошенники усложняют схемы обмана россиян
Наступление ВС России на Харьков 3 января: ВКС ровняют с землей позиции ВСУ
США нанесли удар по Венесуэле
США обвинили в грубом нарушении Устава ООН
Стало известно, пострадали ли россияне во время ударов по Венесуэле
Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы
Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро
В Совфеде выдвинули ЕС одно требование после ударов США по Венесуэле
Высота сугробов в Москве превысила январскую норму
Появились жуткие подробности о сгоревших телах после атаки ВСУ на Хорлы
Трамп анонсировал важное выступление после захвата Мадуро
В Минобороны сообщили о свыше сотни сбитых дронов ВСУ за сутки
Венесуэла заявила об ударах США по жилым районам
Минобороны сообщило об ударах по районам Украины
Еще один населенный пункт в ДНР стал свободным от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат
Семья и жизнь

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.