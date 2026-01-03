Творожную запеканку забыла. Готовлю венский творожный пирог: нежная выпечка с ароматом лимона

Этот пирог — настоящая магия простоты. Он сочетает в себе рассыпчатое, тающее во рту песочное тесто с яркой, солнечной начинкой из цитрусов. Идеальный баланс сладости и легкой цитрусовой кислинки делает его беспроигрышным вариантом для чаепития, особенно когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и впечатляющее.

Для приготовления вам понадобится: 200 г размягченного сливочного масла, 200 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, цедра 1 апельсина и 1 лимона, щепотка соли. Для начинки: сок 1 апельсина и 1 лимона (около 150 мл), 2 яйца, 150 г сахара, 2 ст. л. муки. Сначала приготовьте тесто: разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо, цедру, соль и муку. Быстро замесите тесто, распределите его руками по дну и бортикам разъемной формы (22–24 см), сделав небольшие бортики. Уберите в холодильник на 15 минут. Для начинки взбейте яйца с сахаром, добавьте сок и муку, перемешайте до однородности. Достаньте форму с тестом, залейте начинку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока начинка не схватится, а края не позолотятся. Дайте полностью остыть в форме. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

