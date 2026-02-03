Зимняя Олимпиада — 2026
Печенье «Юбилейное», творог и курага — собрал и в холод. Торт «Ленивый»: вкуснее многих сложных десертов, а усилий — минимум

Фото: D-NEWS.ru
Беру обычное печенье, мягкий творог и сладкую курагу — собираю волшебный торт без плиты и духовки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но не любит долго стоять у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие кусочки печенья в нежнейшем творожном креме с яркими сладкими взрывами кураги.

Для приготовления вам понадобится: 400 г песочного печенья, 500 г творога, 200 г сметаны, 100 г сахарной пудры, 150 г кураги, 100 г сливочного масла. Курагу залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и мелко нарежьте. Печенье поломайте руками. Творог, сметану и сахарную пудру взбейте блендером в гладкий крем. Соедините творожный крем, курагу и печенье, аккуратно перемешайте. Выложите массу в форму, утрамбуйте и уберите в холодильник минимум на 4 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

