Самый вкусный салат «Курочка-несушка» с курицей и черносливом — изысканное сочетание, от которого все в восторге

Самый вкусный салат «Курочка-несушка» с курицей и черносливом — изысканное сочетание, от которого все в восторге

Этот удивительный салат покорит сердца всех гостей своим изысканным вкусом и аппетитным видом. Нежное куриное мясо в сочетании со сладким черносливом создает неповторимую гармонию вкусов. Каждый слой салата пропитан ароматным соусом, а пикантные нотки добавляют особую изюминку блюду.

Для приготовления вам понадобится: 400 г отварного куриного филе, 200 г чернослива, 4 яйца, 100 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, 6 ст. л. майонеза, 1 зубчик чеснока, соль по вкусу.

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Яйца отварите, очистите и натрите на крупной терке. Чернослив замочите в горячей воде на 10 минут, затем нарежьте соломкой. Орехи измельчите ножом. Сыр натрите на мелкой терке.

Для соуса смешайте майонез с измельченным чесноком. Выкладывайте салат слоями: сначала курица, затем яйца, чернослив, орехи и сыр. Каждый слой промазывайте соусом. Украсьте салат измельченными орехами и зеленью. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа. Подавайте охлажденным — вкус станет еще более насыщенным и ярким!

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.