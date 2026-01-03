Семья подсела на это горячее «Теплый очаг» — курочка с картошкой в сметанном соусе. Как в детстве у бабушки, пальчики оближешь

Это блюдо словно переносит нас в уютный дом бабушки, где пахнет свежей выпечкой и ароматным бульоном. Сочная курочка, нежная картошка в сливочном соусе — всё как в детстве. Каждый кусочек пропитан теплом и заботой, а вкус остаётся в памяти надолго.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного мяса (бедра или голени), 5–6 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 2 столовые ложки сметаны, 30 мл растительного масла, 1–2 зубчика чеснока, лавровый лист, соль и чёрный перец по вкусу.

Курицу тщательно промойте и обсушите. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Лук и морковь нарежьте и добавьте к курице. Обжаривайте 10–12 минут, помешивая. Влейте 250–300 мл воды и тушите 10 минут.

Картофель нарежьте кубиками и выложите к курице. Добавьте лавровый лист, соль, перец. Влейте сметану и немного воды. Тушите до готовности картофеля. В конце добавьте измельчённый чеснок. Подавайте горячим, украсив зеленью. Блюдо получается настолько вкусным, что семья будет просить его снова и снова.

