03 января 2026 в 19:45

Семья подсела на это горячее «Теплый очаг» — курочка с картошкой в сметанном соусе. Как в детстве у бабушки, пальчики оближешь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо словно переносит нас в уютный дом бабушки, где пахнет свежей выпечкой и ароматным бульоном. Сочная курочка, нежная картошка в сливочном соусе — всё как в детстве. Каждый кусочек пропитан теплом и заботой, а вкус остаётся в памяти надолго.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного мяса (бедра или голени), 5–6 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 2 столовые ложки сметаны, 30 мл растительного масла, 1–2 зубчика чеснока, лавровый лист, соль и чёрный перец по вкусу.

Курицу тщательно промойте и обсушите. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте мясо до золотистой корочки. Лук и морковь нарежьте и добавьте к курице. Обжаривайте 10–12 минут, помешивая. Влейте 250–300 мл воды и тушите 10 минут.

Картофель нарежьте кубиками и выложите к курице. Добавьте лавровый лист, соль, перец. Влейте сметану и немного воды. Тушите до готовности картофеля. В конце добавьте измельчённый чеснок. Подавайте горячим, украсив зеленью. Блюдо получается настолько вкусным, что семья будет просить его снова и снова.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
