Рецепт для семейного ужина: картошка со свининой в сливках — воплощение домашнего уюта

Приготовьте невероятно нежное и ароматное блюдо — картошку со свининой и овощами в сливках. Этот рецепт превосходен для семейного ужина!

Вкус получается бархатистым и насыщенным: сочная свинина, нежный картофель, сладковатые овощи в сливочном соусе с травами создают потрясающую гармонию. Это блюдо — воплощение домашнего уюта.

Вам понадобится: 600 г свинины (шейка или корейка), 1 кг картофеля, 2 моркови, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 400 мл сливок (20%), 100 мл воды, соль, перец, прованские травы, растительное масло. Духовку разогрейте до 180°C. Свинину нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с маслом до румяной корочки. В глубокую форму для запекания выложите нарезанный на дольки картофель, морковь и лук. Сверху распределите обжаренное мясо. Посолите, поперчите, посыпьте травами и чесноком. В отдельной миске смешайте сливки и воду, слегка посолите. Залейте этой смесью содержимое формы так, чтобы жидкость покрывала продукты примерно наполовину. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 1 час. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяности картофеля.

