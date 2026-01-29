Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:58

Пока картошка в микроволновке — жарю фарш: картофельные бомбочки из простых продуктов — вкусный домашний рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сытно накормить семью без долгой готовки. Картошка готовится за 10 минут в микроволновке, а пока она доходит, на сковороде уже готова ароматная мясная начинка. В итоге — домашняя «крошка-картошка», но быстрее и даже вкуснее.

Ингредиенты: картофель крупный — 4 шт., фарш (говяжий или куриный) — 300 г, репчатый лук — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., сыр (сулугуни или любой хорошо плавящийся) — 100 г, сливочное масло — 2 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., соль, чёрный перец, орегано — по вкусу, свежая зелень — по желанию.

Как готовлю: картофель хорошо мою, накалываю вилкой со всех сторон, складываю в плотный пакет, добавляю 2–3 столовые ложки воды, завязываю и делаю маленькое отверстие для выхода пара. Отправляю в микроволновку на 10-12 минут — картошка получается полностью готовой и мягкой. Пока она готовится, мелко нарезаю лук и обжариваю его на растительном масле до золотистости. Добавляю фарш, солю, перчу, кладу орегано и томатную пасту, подливаю немного воды и тушу 10–15 минут до сочности. Готовый картофель разрезаю вдоль пополам, аккуратно разминаю мякоть вилкой прямо в кожуре, добавляю сливочное масло и тёртый сыр — получается нежная основа. Сверху выкладываю горячий фарш и посыпаю зеленью.

